為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

校園誠信法治夏令營 澎湖地方法院開訓典禮

法治夏令營，由馬公國中音樂班精彩演出揭開序幕。（圖由澎湖縣政府提供）

法治夏令營，由馬公國中音樂班精彩演出揭開序幕。（圖由澎湖縣政府提供）

2024/07/09 14:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣府政攜手澎湖地方法院及地方檢察署，今（9）日在澎湖地方法院舉辦校園誠信「崇廉尚潔．向上躍升」法治夏令營，由馬公國中音樂班優美演奏中，為活動揭開序幕。縣長陳光復致贈馬公國中感謝狀，並強調法治教育的重要性，期盼透過夏令營方式建立年輕學子對守法的觀念，共同營造一個廉潔的社會。

陳光復表示，台灣是民主法治的國家，而法律是維護社會正義和秩序的基石，遵守法律是每位國民應盡的職責。法治教育應從小培養，讓學生在學習成長階段逐步建立起正確法治觀念，從而了解什麼事情能不能做。希望藉由經驗分享與實地參訪，讓大家對國民法官制度介紹暨模擬選任程序、法治宣導等有進一步認識。

陳光復表示，國家的發展必需建立在法治基礎上，我們擁有健全的制度、完善的醫療、領先的科技、豐厚的外匯存底等，同時享有多國免簽證待遇，希望所有學子都能秉持廉潔、品德、誠信、操守的精神，為國家進步而努力。

今日活動還融入了國民法官法與鑑識科學的專業領域，特別邀請了內政部刑事警察局鑑識專家呂政鴻（2021年太魯閣號出軌案鑑識工作）來進行鑑識科學實務的分享。包括議長陳毓仁、副議長辦公室主任洪長青、政風處長陳螢松、教育處副處長李靜嵐、台灣澎湖地方法院院長楊國精、庭長黃鳳岐、台灣澎湖地方檢察署主任檢查官詹騏瑋、國立馬公高級中學校長石仲哲、國立澎湖高級海事水產職業學校校長顏嘉禾等人都出席盛會。

澎湖各界嘉賓，參加法治夏令營開訓典禮。（圖由澎湖縣政府提供）

澎湖各界嘉賓，參加法治夏令營開訓典禮。（圖由澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播