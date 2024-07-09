校園誠信法治夏令營 澎湖地方法院開訓典禮

法治夏令營，由馬公國中音樂班精彩演出揭開序幕。（圖由澎湖縣政府提供）

2024/07/09 14:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣府政攜手澎湖地方法院及地方檢察署，今（9）日在澎湖地方法院舉辦校園誠信「崇廉尚潔．向上躍升」法治夏令營，由馬公國中音樂班優美演奏中，為活動揭開序幕。縣長陳光復致贈馬公國中感謝狀，並強調法治教育的重要性，期盼透過夏令營方式建立年輕學子對守法的觀念，共同營造一個廉潔的社會。

陳光復表示，台灣是民主法治的國家，而法律是維護社會正義和秩序的基石，遵守法律是每位國民應盡的職責。法治教育應從小培養，讓學生在學習成長階段逐步建立起正確法治觀念，從而了解什麼事情能不能做。希望藉由經驗分享與實地參訪，讓大家對國民法官制度介紹暨模擬選任程序、法治宣導等有進一步認識。

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陳光復表示，國家的發展必需建立在法治基礎上，我們擁有健全的制度、完善的醫療、領先的科技、豐厚的外匯存底等，同時享有多國免簽證待遇，希望所有學子都能秉持廉潔、品德、誠信、操守的精神，為國家進步而努力。

今日活動還融入了國民法官法與鑑識科學的專業領域，特別邀請了內政部刑事警察局鑑識專家呂政鴻（2021年太魯閣號出軌案鑑識工作）來進行鑑識科學實務的分享。包括議長陳毓仁、副議長辦公室主任洪長青、政風處長陳螢松、教育處副處長李靜嵐、台灣澎湖地方法院院長楊國精、庭長黃鳳岐、台灣澎湖地方檢察署主任檢查官詹騏瑋、國立馬公高級中學校長石仲哲、國立澎湖高級海事水產職業學校校長顏嘉禾等人都出席盛會。

澎湖各界嘉賓，參加法治夏令營開訓典禮。（圖由澎湖縣政府提供）

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