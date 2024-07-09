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喜歡玩無人機要注意了 中市新增18處遙控無人機禁限區

交通局提供無人機操作空域限制說明（市府提供）

交通局提供無人機操作空域限制說明（市府提供）

2024/07/09 10:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕基於操作無人機日益增加，但也引發一些危險，台中市政府今年新增18處禁飛場域，包含交通部航港局高美燈塔、農業部農業試驗所作物種原庫、台灣票據交換所台中市分所、台灣高等檢察署台中檢察分署、鯉魚潭給水廠、中華電信台中梧棲電信園區、國軍營區等場域設施。

交通局並表示，修正後台中市禁限區域共434處，民眾從事遙控無人機活動前，務必事先確認是否處於禁止飛航區域，違規者可依法裁處3至30萬元罰鍰。

交通局長葉昭甫表示，市府今年第一次修正遙控無人機禁限區域公告，而台中市遙控無人機飛行空域採原則開放、例外禁止方式管理，並配合交通部民用航空局圖資更新期程，持續滾動修正公告禁飛場域，此次新增18處禁限區域，其中電信園區1處、電台設施1處、中央機關辦公處4處、通訊機房1處、醫院7處、國軍營區2處、給水廠1處及燈塔1處及修正13處禁限區域，新增的遙控無人機禁止飛航區域已自6月27日起生效，請操作遙控無人機的民眾多加注意。

葉昭甫指出，近年來操作無人機的民眾明顯成長，連帶違規案件也增多，民用航空法遙控無人機專章自2020年開始實施至今年，市府已舉發24件遙控無人機違規案，共計裁罰108.5萬元。

其中，今年1到6月裁罰11件違規案，裁罰金額37.5萬元，主要違規項目為於公告禁飛航區域、於人群聚集或室外集會遊行上空、於日落後至日出前的時間等進行遙控無人機飛航活動，及所有最大起飛重量250公克以上的遙控無人機未辦理註冊。

交通局表示，操作無人機要記得五要及五不要（市府提供）

交通局表示，操作無人機要記得五要及五不要（市府提供）

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