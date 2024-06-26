苗栗麒崴、韻崴離岸風電環評過關 加強清除纜線避免鯨豚纏繞

麒崴、韻崴風場位於苗栗外海，面積分別為150、135平方公里，離岸距離都是20公里。（取自環評書件）

2024/06/26 16:10

〔記者陳嘉怡／台北報導〕位於苗栗外海的「麒崴離岸風力發電計畫」及「韻崴離岸風力發電計畫」，今（26）日進入環評大會審查，環委要求每年5月到9月加強檢視、清除海纜及錨鍊纏繞漁網情況，避免鯨豚等海洋生物纏繞，全案通過環評審查。

麒崴、韻崴離岸風電計畫由本土業者森崴能源規劃，風場面積分別為150、135平方公里，離岸距離都是20公里；預計設置最大風機數量分別是85、81支，最大總裝置容量分別約1190MW1134MW，風機基樁型式可能採固定式或浮動式。 海纜上岸點規劃於苗栗竹南或通霄的共同廊道上岸。

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台灣蠻野心足生態協會研究專員洪碩辰則說，風場開發會對漁場造成影響，此案仍保留竹南及通霄兩處海纜上岸點，建議海纜從通宵上岸，排除竹南上岸點，避免影響當地定置漁場。

環委說，此案可能會採浮動式風機，雖已提出營運期間每半年檢視纜線1次、至少每年一次清除海纜及錨鍊上纏繞的漁網，但如果被錨鏈和繫纜纏繞的是鯨豚，沒有救援只有清除，鯨豚被發現時早已一命嗚呼，應加強救援工作。每年5到9月間是海洋生物較活躍的時間點，應優先規劃在此期間進行纏繞檢視與清除，才能更即時解救生物。

開發單位則承諾會優先規畫檢視纏繞時程，並配合天氣選擇合適的時間清理。全案經過環委及各機關討論，都沒有提出新增意見，通過環評審查。

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