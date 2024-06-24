補助大專院校設原資中心 原民會前進輔大訪視交流

原住民族委員會教育文化處長楊正斌（左一）訪視輔仁大學原住民族學生資源中心，並與校長藍易振（右二）、原資中心主任王英洲（右一）等人座談。（記者董冠怡攝）

2024/06/24 22:35

〔記者董冠怡／新北報導〕原住民族委員會自2013年起，補助大專院校設置原住民族學生資源中心，輔仁大學為最早成立的其中一校，原民會教育文化處長楊正斌今天訪視輔大原資中心聽取簡報，並與校長藍易振、中心主任王英洲等人座談，交換意見了解執行狀況，會中也提到外界對於原民的刻板印象、現有獎勵機制等議題，楊正斌說，將持續支持中心作業，確保原民生能在大學期間獲得充分機會。

原民會補助大專院校設置原資中心，是依原民生實際需要提供生活、課業及就業輔導，協助生涯規劃、辦理民族教育課程及活動，提升學習成就感，減緩休、退學比例；為符合法規分工權責，2017年起移至教育部主政，原民會分攤經費辦理，去年補助141所大專院校逾1億9000萬元、近5年（2020年至今）合計逾6億7000萬元，強化中心人力需求與服務量能。

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主任委員曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）原先計畫出席座談，但臨時有重要會議，改由楊正斌主持。

楊正斌表示，輔大是最早成立原資中心的學校之一，曾獲績優表揚，尊重且重視原民文化，不只著力在一般課業學習、文化傳承，還將原資中心升格為一級單位，協助原民生培養自信心、激發學習動機和成就，校內各科系部分班排前段生，也可看見原民身影，同時讓非原民師長了解，只要願意給予原民生機會，就能有很不一樣的發展，打破刻板印象、樹立新形象，而跨資源整合結果顯示，在貢獻社會上，大專院校可以協助原民生一臂之力，做得更好。

座談內容話題多元，提到關於獎勵機制，外界常把原住民侷限在體育專才，限縮其他領域發展的可能。

楊正斌說明，部分原民體育天賦相對於其他學生來得高，也透過獎勵機制，鼓勵挑戰強度更高的國際賽事，努力取得佳績，但要澄清的是，「原住民族專門人才獎勵要點」獎勵項目多元，舉凡深造教育、學術專門著作、專利及專業考試、體育傑出人才，都有完整補助標準、受理機制，每年體育專才僅佔4成、非體育專才佔6成。

以深造教育為例，原民生若就讀教育部認可的國內大學校院、博士班，以及獲得碩、博士學位，分別給予獎勵。

楊正斌指出，原民生考取碩、博士相對不易，考取碩士或博士班者，如經申請，將於入學時發放1萬元、3萬元，獲得學位可領3萬元、12萬元，鼓勵人才完成學位，從學習過程中增廣見聞，有助未來求職、就業，觸及面向更廣、更深，建立社會關係與連結資源，進而回饋部落、貢獻社會。

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