台灣仲夏節開跑！ 冰品巡迴車6/29開赴日月潭

台灣仲夏節冰品巡迴車，本月29日將抵達日月潭向山遊客中心，屆時將有互動挑戰品嘗特色冰品活動。（記者劉濱銓攝）

2024/06/24 18:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕2024台灣仲夏節日前開跑，今年推出冰品巡迴車，要將冷飲、冰品帶到各地景點分享，本月29日將在日月潭向山遊客中心與遊客相見歡，日月潭風景區管理處表示，遊客只要與關主互動挑戰，獲勝就可得到特色冰品，並有集章、限時任務等活動，完成挑戰就能拿到紀念品，盼讓參與民眾「呷冰拿好康」。

日管處表示，台灣仲夏節日前於阿里山風景區開跑，主要呼應北回歸線橫貫台灣中南部縣市，並串聯全台各風景區旅遊資源，尤其正值炎炎夏日，造訪潭區來杯冰涼的日月潭紅茶，或冰咖啡，甚至品嘗在地冰品，都是相當不錯的旅遊體驗。

請繼續往下閱讀...

例如向山遊客中心就有抹茶冰淇淋的專賣店，緊鄰潭區的頭社盆地，還有在地的法式手工冰淇淋店，潭區的所在地魚池鄉，則有日月潭紅茶冰淇淋，另在水里鄉還有知名的二坪山台電電廠冰棒，集集鎮則有特產香蕉冰淇淋，埔里遊客中心還有百香果冰淇淋，民眾到風景區各景點遊玩時，可順道採買品嘗消暑。

本月29日下午2點起，在向山遊客中心將有冰品巡迴車活動，屆時遊客填寫活動問卷，就可獲得活動紀念品，跟關主互動挑戰，獲勝更可品嘗特色風味冰品，現場還會有限時任務，例如快問快答、賓果連線等，過關可挑戰好康輪盤，有機會把獎品帶回家，盼遊客來到潭區旅遊，都能消暑拿好康。

台灣仲夏節冰品巡迴車29日將抵達日月潭向山，遊客除能參與品嘗特色冰品，也可在潭區選購在地日月潭紅茶冰淇淋。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法