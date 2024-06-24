新冠疫情「這波很強」！他中招嘆：辦公室一半都確診

網友近期喉嚨不舒服到診所看病，沒想到，儘管戴口罩，疑似被身旁病人傳染，令他崩潰直呼，「感覺這次的傳染力很強欸」。示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照）

2024/06/24 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期新冠肺炎疫情快速升溫，多數患者有喉嚨痛、咳嗽、全身痠痛、低燒等症狀。然而，一名網友喉嚨一直不舒服到診所看病，沒想到，儘管戴口罩，疑似被身旁病人傳染，令他崩潰直呼，「感覺這次的傳染力很強欸，確診潮是不是又要開始了？」。貼文曝光後，釣出不少苦主喊+1。

一名網友在PTT發文表示，這個月喉嚨一直不舒服，上禮拜到診所看病，醫生診斷為扁桃腺發炎，然而，在等藥期間，原PO發現身旁的阿姨一直咳嗽，結果一回家就渾身疲倦，就連睡醒仍感覺很累，「接著開始流鼻水、鼻塞，確診時鼻子腫脹的感覺回來了...篩下去兩條線」。

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對此，原PO指出，上次確診是在家沒戴口罩，被家人傳染的。怎料，這次在診所口罩都有戴好，卻還是中鏢，「感覺這次的傳染力很強欸，確診潮是不是又要開始了？」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「真的！開始復甦了」、「一堆醫生都在說高峰快來了，只是沒人鳥他們」、「天氣熱一堆人不戴口罩，加上最近遇到很多咳嗽的人，轉頭一看發現都沒在遮直接噴飛沫」、「現在超多人中啊，整個辦公室死一半，但現在也沒有強制隔離了，幾乎都輕症」、「基本上連規定都放更鬆了，就當小感冒處理了吧，會怕自己戴好口罩」。

也有不少苦主已中鏢表示，「兩個禮拜前中了，還在咳」、「我覺得這次滿強的，我週五躺到今天，半夜燒到產生幻覺，沒開冷氣覺得像是泡在冰塊裡」、「禮拜六也中了QQ，應該是被同事傳染，去看醫生也說最近蠻多人2確的」、「同事上禮拜中鏢說跟一開始的很像喉嚨像刀割」、「撐了四年還是中了，喉嚨真他X的痛到快死了」、「我是某一天半夜喉嚨很痛，但醒來沒事然後一路喉嚨癢到現在，大約兩週才比較好一點」。

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