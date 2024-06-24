國際特奧東亞區融合軟式曲棍球賽奪金 新化高工2學子最佳畢業禮物

新化高工應屆畢業生黃朝聖（右2）與郭柏賢（左2）入選台灣代表隊，在國際特奧東亞區融合軟式曲棍球錦標賽勇奪金牌。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/24 17:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕就讀新化高工三年級的黃朝聖與郭柏賢，入選國際特殊奧運融合軟式曲棍球的台灣代表隊，日前赴韓參加東亞區錦標賽，選手們眾志成城，連退強敵，一舉奪得金牌，堪稱是2人最佳的畢業禮物，校方公開表揚，師生都引以為傲。

這次的特奧東亞區融合軟式曲棍球競賽，本月中旬在韓國江原道舉行，台灣健兒陸續擊敗香港，以及地主隊而奪冠，凱旋歸來。

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黃朝聖與郭柏賢是新化高中的應屆畢業生，感謝所有指導老師，以及國家代表隊教練的用心付出，讓他們成功為學校與台南爭取到金牌榮譽。

除了校方的表揚之外，社團法人台南市家長會聯合會也致贈獎金，慰勉黃朝聖與郭柏賢辛苦地奮戰，為國爭光，也祝福他們未來升學或就業，都能一路順遂。

家住南化的黃朝聖，每天清晨就要起床準備，搭早上6點的客運到校唸書，路途雖遠，仍勤奮向學，努力練球，也兼顧課業。

而郭柏賢在校期間，還更考取了門市服務丙級，以及烘焙麵包丙級等雙證照，對未來的就業，更有信心；校方鼓勵他們能發揮新工學子的精神，在日後的人生道路上，持續勇往直前，邁向成功。

新化高工應屆畢業生黃朝聖與郭柏賢入選台灣代表隊，參加國際特奧融合軟式曲棍球錦標賽，勇奪金牌。（新化高工提供）

新化高工應屆畢業生黃朝聖與郭柏賢入選台灣代表隊，參加國際特奧融合軟式曲棍球錦標賽，勇奪金牌。（新化高工提供）

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