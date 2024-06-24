感念曾祖父樂善好施 科技公司處長捐救災車助峨眉、新埔

瑞昱半導體資訊技術處長詹德全先生，感念曾祖父樂善好施的遺訓及回饋社會的精神，特別捐贈救災車給新竹縣峨眉、新埔消防分隊。（新竹縣政府提供）

2024/06/24 16:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局今（24日）獲贈2輛消防救災車，捐贈者為家鄉在寶山鄉的瑞昱半導體資訊技術處長詹德全先生，他感念曾祖父樂善好施的遺訓及回饋社會的精神，特別捐贈救災車給峨眉、新埔分隊，縣長楊文科感謝他的善行，讓消防救災工作更添利器。

楊文科表示，詹德全先生在瑞昱半導體公司服務近30年，現居住新竹市，但老家在新竹縣寶山鄉油田村，對新竹縣這塊鄉土有著濃厚的感情，感謝詹處長秉持曾祖父永興公「謙遜和睦，樂善好施」的遺訓，捐贈消防局2輛總價達280萬元的消防救災車，用實際的行動，力挺縣府消防工作。

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楊文科說，新竹市前陣子才發生消防員殉職事件，高層樓救災安全議題為社會大眾熱烈討論。新竹縣重視高樓救災，除已添購1輛達70公尺高的雲梯車外，並規劃全面換發消防員入室搜救所需的電子式背架，讓消防同仁救災時也能兼顧自身安全。

詹德全表示，自幼就聽家人分享曾祖父的善舉，他遵循曾祖父的遺訓，以「取之於社會、用之於社會」的精神，一心想為家鄉做一些事，在機緣巧合之下，得知消防單位的配備相對有限，與消防局商討後，決定捐贈2輛救災消防車，他的家人都非常支持他，也期許能透過他的捐贈，號召更多善心人士一起為消防工作盡一份心力。

消防局長陳中振感謝詹處長的愛心捐贈，並表示峨眉鄉、新埔鎮增添救災車，對強化消防的救災能力助益良多；這2輛車加入後，將作為支援災害搶救、水域救溺、山難搜索、載運人力物資、後勤補給及災情勘查等任務的重要交通工具。

新竹縣長楊文科（前左）、消防局長陳中振（前右）感謝詹德全處長（後）愛心捐贈2輛救災車。（新竹縣政府提供）

新竹縣長楊文科（中）、消防局長陳中振（右）感謝詹德全先生（左）捐贈2輛救災車，提升峨眉、新埔消防量能。（新竹縣政府提供）

新竹縣峨眉鄉、新埔鎮獲贈救災車，對強化消防的救災能力助益良多。（新竹縣政府提供）

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