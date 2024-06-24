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中國網紅Sean遊高雄取消計程車叫車被收100元 交局：巧立名目要罰

網紅Sean遊高雄取消計程車叫車被收100元，引起網友熱議，交通局強調巧立收費名目將遭重罰。（取自YouTube／Sean逛吃TV）

網紅Sean遊高雄取消計程車叫車被收100元，引起網友熱議，交通局強調巧立收費名目將遭重罰。（取自YouTube／Sean逛吃TV）

2024/06/24 14:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕中國籍網紅Sean遊台以幽默方式介紹在地美食，頗受網友喜愛，他到高雄旅遊叫計程車後，又臨時取消，小黃司機仍收費100元，影片曝光引發網友熱議，認為不該收取、不該騙外地客，交通局強調，計程車計費並無「取消叫車」這項收費，違者亂收費的車隊將罰9千以上、9萬元以下罰鍰。

據了解，Sean到高雄拍攝美食影片，原本準備外出吃中式早餐，他託超商店員代叫計程車，走出超商巧遇粉絲，粉絲被告知附近就有一家好吃鴨肉飯，Sean決定取消計程車訂單，因無法取消，他便等該計程車到達，親口道歉，並依司機要求支付100元「取消叫車」費用，但此舉引發網友熱議。

有網友質疑小黃司機騙外地客，同時批評計程車收這100元，真是有點多且不太合理，交通局今接獲媒體查問，交通局強調，高雄市計程車公告收費標準中，並沒有「取消訂單」收費項目，交通局將主動調查並通知所屬車隊說明。

交通局表示若查證屬實，真有車隊違規巧立名目向乘客收取不該收的計程車費或項目，必定對該車道祭出9千元至9萬元不等功罰鍰，也希望車隊能約束好自己的計程車運將。

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