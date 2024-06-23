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市長陪你拍 台南市長獎頒獎學生卯起來玩

台南市長黃偉哲頒市長獎給687名學生並合影，學生卯起來玩，劈腿拉筋公主抱，為畢業典禮留下美好回憶。（圖由市府提供）

台南市長黃偉哲頒市長獎給687名學生並合影，學生卯起來玩，劈腿拉筋公主抱，為畢業典禮留下美好回憶。（圖由市府提供）

2024/06/23 14:17

〔記者王涵平／台南報導〕市長獎頒獎典禮第2場今在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲頒獎給687名學生並合影，學生卯起來玩，劈腿拉筋公主抱，為畢業典禮留下美好回憶。

市長獎頒獎陪你拍，今年進一步運用數位科技，推出「市長陪你拍2.0-臺南版人生四格」，所有畢業生都可以透過IG濾鏡與市長同框，和市長一起創意合照，目前已有超過萬人次瀏覽，6000人次以上參與，反應相當踴躍。

第二場頒發東山區、白河區、新營區、柳營區等13區的國中小及補校共109校、687名學生，黃偉哲恭喜學子在校優異表現，相信未來各階段都是常勝軍，表示，同學都很厲害，合照完可說腰酸背痛，但心裡還是很開心，祝福大家畢業快樂、鵬程萬里。

教育局長鄭新輝指出，市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎及勵志獎，自110學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每一位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，受到好評。

教育局表示，「市長陪你拍」創意濾鏡， 自6月15日起所有畢業生都可以使用，相關連結可至連結下載：

教育花路米臉書市長黃偉哲臉書市長黃偉哲IG

台南市長黃偉哲頒市長獎給687名學生並合影，學生卯起來玩，劈腿拉筋公主抱，為畢業典禮留下美好回憶。（圖由市府提供）

台南市長黃偉哲頒市長獎給687名學生並合影，學生卯起來玩，劈腿拉筋公主抱，為畢業典禮留下美好回憶。（圖由市府提供）

台南市長黃偉哲頒市長獎給687名學生並合影，學生卯起來玩，劈腿拉筋公主抱，為畢業典禮留下美好回憶。（圖由市府提供）

台南市長黃偉哲頒市長獎給687名學生並合影，學生卯起來玩，劈腿拉筋公主抱，為畢業典禮留下美好回憶。（圖由市府提供）

台南市長黃偉哲頒市長獎給687名學生並合影，學生卯起來玩，劈腿拉筋公主抱，為畢業典禮留下美好回憶。（圖由市府提供）

台南市長黃偉哲頒市長獎給687名學生並合影，學生卯起來玩，劈腿拉筋公主抱，為畢業典禮留下美好回憶。（圖由市府提供）

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