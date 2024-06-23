為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

嚇死了！ 韓航異常驟降折返 旅客驚呼暫時不敢搭飛機了

曾先生歷劫歸來，妻子帶著兩個女兒到機場擧牌接機並獻花。（記者歐素美攝）

曾先生歷劫歸來，妻子帶著兩個女兒到機場擧牌接機並獻花。（記者歐素美攝）

2024/06/23 13:20

〔記者歐素美／台中報導〕大韓航空KE-189班機昨天下午從韓國仁川起飛往台中時，因飛機失壓而重返仁川，並造成機上13人受傷，今天班機於上午10:30從韓國起飛於中午12:20降落台中國際機場，許多家屬到機場迎接歷劫歸來的親人，場面溫馨。多位旅客者表示「嚇死了」！短期間不敢再搭飛機。

大韓航空KE-189班機22日下午4時45分由仁川飛往台中，機上載有125名乘客，起飛50分鐘後，在濟州島上空突發增壓系統異常，飛機在空中盤旋後折返，於晚間7時38分返航仁川機場，但機上有13人因為頭痛耳朵痛等送醫。

今天有許多家屬到台中機場迎接歷劫歸來的親人。到韓國出差的曾先生，妻子帶著兩名女兒到機場舉牌歡迎並獻花及花圈。曾先生說，當時飛機上的氧氣罩掉下來，機上的小朋友都在哭，自己心裡也感覺有點慌，因為飛機突然快速下降，心裡也驚了一下，心想如果掉下去就完蛋了。今天看到妻女前來接機，心情非常開心。

許小姐則從台中嫁到韓國，昨天下午原本帶著兩個小孩要回來台灣，結果因為飛機出問題，到機場接機的父母也撲了空，今天再度前來接機。

「嚇死了！」許小姐回憶當時狀況說，當時飛機突然下降，氧氣罩掉下來，他跟女兒都趕快戴上氧氣罩，約半小時，機長廣播說技術問題已解決，突然耳朵及頭爆痛，簡直快要無法忍受，兩個女兒也一直在哭。

她說，過程感覺飛機一直在空中盤旋，一開始沒有什麼感覺，但當看到空服員都安靜的坐在位置上時，就覺得氣氛不太對。後來飛機折返仁川，航空公司安排他們住宿，並表示要在今天早上重新起飛，能夠安全回到台中真的很開心。

嫁到韓國的許小姐，帶著女兒返台，歷劫歸來。（記者歐素美攝）

嫁到韓國的許小姐，帶著女兒返台，歷劫歸來。（記者歐素美攝）

許小姐的小孩在飛機上帶氧氣罩。（許小姐提供）

許小姐的小孩在飛機上帶氧氣罩。（許小姐提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2024「全球最安全航空公司」排名出爐！ 長榮航空第14名
2024/01/16 11:18

2024「全球最安全航空公司」排名出爐！ 長榮航空第14名
大韓航空起飛前機艙內發現實彈 航班延誤緊急搜查
2024/03/24 15:56

大韓航空起飛前機艙內發現實彈 航班延誤緊急搜查

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
韓航仁川飛台中班機故障 壓力系統異常急返航
2024/06/23 07:42

韓航仁川飛台中班機故障 壓力系統異常急返航
韓航仁川飛台中班機壓力系統故障 驟降逾8000公尺、乘客嚇傻
2024/06/23 12:07

韓航仁川飛台中班機壓力系統故障 驟降逾8000公尺、乘客嚇傻

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播