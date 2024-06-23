嚇死了！ 韓航異常驟降折返 旅客驚呼暫時不敢搭飛機了

曾先生歷劫歸來，妻子帶著兩個女兒到機場擧牌接機並獻花。（記者歐素美攝）

2024/06/23 13:20

〔記者歐素美／台中報導〕大韓航空KE-189班機昨天下午從韓國仁川起飛往台中時，因飛機失壓而重返仁川，並造成機上13人受傷，今天班機於上午10:30從韓國起飛於中午12:20降落台中國際機場，許多家屬到機場迎接歷劫歸來的親人，場面溫馨。多位旅客者表示「嚇死了」！短期間不敢再搭飛機。

大韓航空KE-189班機22日下午4時45分由仁川飛往台中，機上載有125名乘客，起飛50分鐘後，在濟州島上空突發增壓系統異常，飛機在空中盤旋後折返，於晚間7時38分返航仁川機場，但機上有13人因為頭痛耳朵痛等送醫。

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今天有許多家屬到台中機場迎接歷劫歸來的親人。到韓國出差的曾先生，妻子帶著兩名女兒到機場舉牌歡迎並獻花及花圈。曾先生說，當時飛機上的氧氣罩掉下來，機上的小朋友都在哭，自己心裡也感覺有點慌，因為飛機突然快速下降，心裡也驚了一下，心想如果掉下去就完蛋了。今天看到妻女前來接機，心情非常開心。

許小姐則從台中嫁到韓國，昨天下午原本帶著兩個小孩要回來台灣，結果因為飛機出問題，到機場接機的父母也撲了空，今天再度前來接機。

「嚇死了！」許小姐回憶當時狀況說，當時飛機突然下降，氧氣罩掉下來，他跟女兒都趕快戴上氧氣罩，約半小時，機長廣播說技術問題已解決，突然耳朵及頭爆痛，簡直快要無法忍受，兩個女兒也一直在哭。

她說，過程感覺飛機一直在空中盤旋，一開始沒有什麼感覺，但當看到空服員都安靜的坐在位置上時，就覺得氣氛不太對。後來飛機折返仁川，航空公司安排他們住宿，並表示要在今天早上重新起飛，能夠安全回到台中真的很開心。

嫁到韓國的許小姐，帶著女兒返台，歷劫歸來。（記者歐素美攝）

許小姐的小孩在飛機上帶氧氣罩。（許小姐提供）

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