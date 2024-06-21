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東管處芭崎休息區、蕃薯寮步道 今天重新開放

芭崎瞭望台可欣賞東海岸無敵海景，今天夏至日已重新開放。（東管處提供）

芭崎瞭望台可欣賞東海岸無敵海景，今天夏至日已重新開放。（東管處提供）

2024/06/21 14:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天6月21日是夏至日，花蓮0403、0423地震震央在花蓮外海，距離震央很近的東管處芭崎休息區、蕃薯寮舊橋步道受損，東部海岸國家風景區經修繕，今天解除封閉管制，開放遊客使用，遊客可在芭崎休息區的瞭望台欣賞到東海岸無敵海景！

東管處指出，東海岸豐濱鄉境內由東管處轄管的區域，受到地震災損者包括芭崎休息區、蕃薯寮舊台11線舊橋觀景步道、磯崎海濱遊憩區賣店、大石鼻山遊憩區登山步道及公廁、停車場，地震後發生邊坡崩塌、步道設施毀損，從0403地震後持續封閉。

其中芭崎休息區內靠海側的圍牆崩塌，蕃薯寮的台11線舊破損、停車場欄杆毀損，由東管處辦理修繕工程，已在昨天完成驗收，今21日夏至日正式開放。

至於大石鼻山遊憩區登山步道及廁所等設施，目前仍封閉中。東管處表示，大石鼻遊憩區停車場及公廁改善工程，原契約工期至8月12日，然而受0403花蓮地震致登山步道損壞嚴重，辦理契約變更，施工期限延後。

東管處副處長龔峰祥說，大石鼻山步道整修、欄杆損壞，確定今年暑假無法開放，預計要封閉到11月底，原因為受到0403地震影響，蘇花公路下清水橋禁行大貨車直到本月1日才開放，等於有2個月時間修繕物料都無法運輸進來。

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