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智英科技董事長林宴臨7年捐14輛復康巴士 侯友宜代表受贈

智英科技董事長林宴臨（右一）偕妻陳惠英（左一）再捐2輛復康巴士給新北市，由新北市長侯友宜代表受贈。（記者翁聿煌攝）

智英科技董事長林宴臨（右一）偕妻陳惠英（左一）再捐2輛復康巴士給新北市，由新北市長侯友宜代表受贈。（記者翁聿煌攝）

2024/06/21 12:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕智英科技董事長林宴臨21日偕同夫人陳惠英捐贈兩輛復康巴士給新北市政府，由市長侯友宜代表受贈，累計林宴臨7年來己捐贈14輛，侯友宜表示，新北市自2006年辦理復康巴士，從原本僅有20輛，累積至今已達790輛，3年來服務人數至今年5月底累積近400萬人次受惠，他對社會各界的愛心深深感謝。

林宴臨說，他最初是從2017年時以紀念母親名義，捐贈第1輛復康巴士，多年來分別以公司名義及紀念母親捐贈復康巴士，只要能力所及時，即希望盡全力為行動不便者及身心障礙朋友提供最大的幫助。

侯友宜表示，林宴臨經營事業有成，個性豪邁又時常低調行善做公益，長年默默付出、幫助弱勢，尤其關懷新北市身心障礙朋友和失能長輩，在此除了代表市府更要代表市民朋友表達感謝。

新北市社會局表示，復康巴士2022年載客服務達111萬人次、去年度出車超過66萬趟次及服務達125萬人次，今年截至5月底已載客服務破53萬人次，可望再讓更多人受惠。

侯友宜說，感謝來自民間團體及市民個人的愛心捐贈與付出，市府會持續結合社會力量及資源造福行動不便者，更周全地照顧每一位市民，新北復康巴士也可以服務到台北、基隆及桃園，讓北北基桃生活圈的銀髮族及身心障礙朋友交通往來更便利。

智英科技董事長林宴臨（左2）與侯友宜（左3）及公司同仁於復康巴士前合影。（記者翁聿煌攝）

智英科技董事長林宴臨（左2）與侯友宜（左3）及公司同仁於復康巴士前合影。（記者翁聿煌攝）

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