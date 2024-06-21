防範登革熱 澎湖動員大掃街

澎湖環境清除總動員，讓登革熱病毒消弭於無形。（記者劉禹慶攝）

2024/06/21 09:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序入夏， 加上梅雨季節，造成蚊蟲孳生，尤其是帶有登革熱病毒的病媒蚊四處流竄，容易爆發大規模感染，澎湖縣政府衛生局為降低病媒蚊孳生並維護整潔、美麗的居住環境，今（21）日展開清潔大動員暨掃街活動，希望藉此活動，提高民眾對登革熱防範作為，也能同時維護居家環境潔淨。

今日澎湖孳清動員活動，環境部環境管理署南區管理中心主任石秉鑫、技正蘇鈺珊專程跨海參加，澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興等人都到場，為活動加油打氣。

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陳光復表示，環境保護是每個人的責任，希望透過此次活動，能喚起更多人的環保意識，並透過總動員大清掃活動，不僅讓民眾增進對登革熱病媒蚊的認知，更凝聚了民眾共同清除孳生源的決心，徹底防範登革熱疫情發生，防治登革熱人人有責，更要有「預防重於治療之觀念」，防治工作應以「巡」、「倒」、「清」、「刷」四合一方式進行居家周圍環境整頓，各種積水容器、廢棄瓶罐、廢輪胎等容易積水的廢棄物品務必落實清洗及清除工作，噴藥消毒只是登革熱防治緊急處理的權宜措施，而非任意噴灑滅蚊劑或一再要求噴灑消毒藥劑，造成環境二次污染。

澎湖縣政府環保局再次呼籲民眾為徹底清除登革熱病媒孳生源，除由日常環境清潔 做起外，更要主動清除積水及孶生源容器，務必做到「清除再清除、檢查再檢查」，全面降低病媒孳生源的孳生，共同創造一個乾淨、健康的生活環境。

清除積水容器，讓病媒蚊無法孳生。（記者劉禹慶攝）

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