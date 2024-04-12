中央已撥款做淡水河疏浚評估 新北交通局：水利局將委外進行淤積成因評估

新北交通局表示，八里渡船擱淺事件，應儘速查明發生原因並釐清責任，保障民眾交通安全。（新北交通局提供）

2024/04/12 15:10

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市順風航業「淡水－八里」航線有艘渡輪遇退潮擱淺，被市府中止營運許可。經濟部水利署第十河川分署昨指，交通部航港局已核給新北市交通局經費進行疏浚評估規劃；對此，交通局今說，水利局已準備招標文件，委外進行淤積成因評估，預計5月上網公告。

交通局指出，航港局2022年推動「交通船碼頭整體發展建設計畫」，補助各縣市政府檢討河岸設施及航行安全，交通局原計劃重新整建淡水河口各船運碼頭，相關工程包含航道整理，並配合淡江大橋通車，活化淡水、八里觀光，打造國際級船遊勝地，當時提報爭取5.8億，案行政院今年1月核定；請交通局先行研究評估八里客船碼頭週邊水域與航道淤積原因，研究經費兩年（2024-2025）990萬元，墊付案已送議會審議，預計2年研究結案後，再向中央提報經費需求與分工建議。

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交通局表示，順風航業曾反映淡水河淤積無法直線航行，交通局依業者提送安全航線與行駛需求，每年補助300萬元，繞行安全水域，減輕業者成本負擔、穩定票價。中央政府為淡水河主管機關，十河分署昨已說明淡水河疏濬是中央職責；新北市藍色公路載客營業由交通局管理，航運業者申請航線應先確認航行不能有安全疑慮，如因受淤積影響航行安全，應即調整航線或停航，擱淺事件要儘速查明發生原因並釐清責任，檢討精進應變計畫，期盼各機關本於職權持續合作。

市議會國民黨團昨批中央水利單位延宕清淤，淡水河道嚴重淤積導致藍色公路渡輪停航，損及八里區民眾交通權益，看守內閣卻視而不見。十河分署表示，航道淤積是屬航運需求，曾開會釐清，今年1月15日航港局已核給新北市交通局990萬元經費，進行疏浚評估規劃，目前正由交通局委請新北市水利局代辦淤積成因評估計畫，為期2年，後續將依評估結果，由權責單位儘速辦理航道浚渫。

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