觀光署：3團74台人仍在以色列旅遊 另29人候機回台

今（8日）台灣尚有3旅行團共74人在以色列旅遊，不過因距離戰爭地點遠，行程不受影響。圖為當地時間7日加薩走廊遭空襲。（美聯社）

2023/10/08 14:45

〔記者丁奕／台北報導〕伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）7日清晨針對以色列發動攻勢，造成至少數百人死傷，以色列宣布進入戰爭狀態並回擊。觀光署指出，今（8日）台灣尚有3旅行團共74人在當地旅遊，因距離戰爭地點遠，行程不受影響，另有1團共29人在機場候機依原訂行程等待返台。

觀光署表示，目前巨匠旅行社2團及永信旅行社 1團共3團74人仍在當地，旅遊景點距離戰爭處遙遠，旅客皆平安，行程不受影響；永信旅行社將視航班情形，適時安排旅客提前返國。

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此外，雄獅旅行社有1團共29人依原訂行程於今日搭機返台，今日機場班機起降普遍性延誤，團體已平安至以色列特拉維夫機場候機；旅天下1團共21人旅客昨（7）日在約旦，今日已改動行程將不入境以色列，並隨時滾動式調整行程，以旅客安全為第一考量。

觀光署表示，目前並未收到其他旅行社通報於以色列有緊急事故發生之情形，將持續關注後續，適時協處。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽分析，旅行團於當地若發生戰爭時，旅行社都會讓旅客離開危險區域、或是讓他們提前返台，如今各家旅行團應該都會暫停發團到以色列，如果費用已繳出去的話，旅行社應該依照合約規定退還。

李奇嶽指出，以色列旅遊市場不大，雖然周遭都是古文明國家，文藝氣息濃厚，但是因為飛機班次少、費用也高，在台灣的市場不大。

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