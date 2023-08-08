天晴烏骨雞蛋顏色超仙 營養價值更翻倍

農業部畜試所選育十年培育出的天晴烏骨雞。（圖由農業部提供）

2023/08/08 15:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部畜產試驗所費時10年所育成的新品系天晴烏骨雞，所生產的雞蛋穩定呈現夢幻天藍色外，營養價值更比一般褐殼雞蛋更高，畜試所表示天晴烏骨雞蛋的鈣、DHA、維他命A、B1、葉酸等含量是一般褐殼蛋的1到2倍以上。

天晴烏骨雞是我國唯一具有玫瑰冠、纓頭、藍耳、鬍鬚、絲羽、烏皮、烏骨、烏肉、毛腳及多趾等十全外貌的烏骨雞，明顯與台灣現有烏骨雞不同，畜試所表示，國內現有商業烏骨雞所生產的蛋殼顏色從褐色到藍色都有，但還無法穩定生產藍殼蛋，而該所選育的天晴烏骨雞所產的蛋殼為天藍色外，更具有穩定生產優勢，且40週齡產蛋數量為78枚，現今的一般40週齡烏骨雞產蛋數量為44枚，產蛋數高達1倍以上。

請繼續往下閱讀...

畜試所進一步指出，天晴烏骨雞蛋在營養上具獨特性，其鈣、鋅、鐵、卵磷脂、DHA、總ω-3脂肪酸、羥丁胺酸、離胺酸、Vit A、Vit B1、Vit B5、葉酸及Vit E等含量皆顯著較褐殼雞蛋高，與商用褐殼雞蛋相比，天晴烏骨雞蛋之鈣含量為507 ppm，增加120%、DHA為2.28%，增加185%、Vit A為1,223 IU/100 g，增加105%、Vit B1為1.5 ppm，增加150%、葉酸為99.6 µg/100 g，增加253%，為蛋品消費市場的新選擇。

天晴烏骨雞蛋蛋殼呈現夢幻天藍色外，營養價值更高。（圖由農業部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法