為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

天晴烏骨雞蛋顏色超仙 營養價值更翻倍

農業部畜試所選育十年培育出的天晴烏骨雞。（圖由農業部提供）

農業部畜試所選育十年培育出的天晴烏骨雞。（圖由農業部提供）

2023/08/08 15:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部畜產試驗所費時10年所育成的新品系天晴烏骨雞，所生產的雞蛋穩定呈現夢幻天藍色外，營養價值更比一般褐殼雞蛋更高，畜試所表示天晴烏骨雞蛋的鈣、DHA、維他命A、B1、葉酸等含量是一般褐殼蛋的1到2倍以上。

天晴烏骨雞是我國唯一具有玫瑰冠、纓頭、藍耳、鬍鬚、絲羽、烏皮、烏骨、烏肉、毛腳及多趾等十全外貌的烏骨雞，明顯與台灣現有烏骨雞不同，畜試所表示，國內現有商業烏骨雞所生產的蛋殼顏色從褐色到藍色都有，但還無法穩定生產藍殼蛋，而該所選育的天晴烏骨雞所產的蛋殼為天藍色外，更具有穩定生產優勢，且40週齡產蛋數量為78枚，現今的一般40週齡烏骨雞產蛋數量為44枚，產蛋數高達1倍以上。

畜試所進一步指出，天晴烏骨雞蛋在營養上具獨特性，其鈣、鋅、鐵、卵磷脂、DHA、總ω-3脂肪酸、羥丁胺酸、離胺酸、Vit A、Vit B1、Vit B5、葉酸及Vit E等含量皆顯著較褐殼雞蛋高，與商用褐殼雞蛋相比，天晴烏骨雞蛋之鈣含量為507 ppm，增加120%、DHA為2.28%，增加185%、Vit A為1,223 IU/100 g，增加105%、Vit B1為1.5 ppm，增加150%、葉酸為99.6 µg/100 g，增加253%，為蛋品消費市場的新選擇。

天晴烏骨雞蛋蛋殼呈現夢幻天藍色外，營養價值更高。（圖由農業部提供）

天晴烏骨雞蛋蛋殼呈現夢幻天藍色外，營養價值更高。（圖由農業部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
農業部畜產試驗所揭牌 盼成畜產科技國際領頭羊
2023/08/03 14:55

農業部畜產試驗所揭牌 盼成畜產科技國際領頭羊
為「熟齡雞」找到新商機 畜試所開發加工調理包
2022/03/15 22:26

為「熟齡雞」找到新商機 畜試所開發加工調理包

2023世客博 客家等路等您帶回家！
口感像豬肉！畜試所力推「雞肉香腸」 可搶攻穆斯林市場
2022/01/19 21:56

口感像豬肉！畜試所力推「雞肉香腸」 可搶攻穆斯林市場
畜試所「白絲羽烏骨雞」技轉成功 藍殼蛋生產率達97％
2021/03/08 14:35

畜試所「白絲羽烏骨雞」技轉成功 藍殼蛋生產率達97％

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播