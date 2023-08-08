關山米競賽 吳成鴻奪冠

評審們依評比項目逐一品鑑參賽米，不錯過任一環節。（記者陳賢義攝）

2023/08/08 15:15

〔記者陳賢義／台東報導〕關山鎮今選在父親節辦舉辦在地稻米品質競賽，區分台灣好米和台灣有機米組共21人參選，評審聚精會神聞香評鑑給分，不錯過任一環節馬虎了事，成績出爐，台灣好米組前三名為吳成鴻、林振球、羅偉壽，均以高雄147品種參賽；台灣有機米組前三名則是李錦華、范植銡、范芳榮，其中前兩名參賽品種為高雄147、第三名的參賽品種則為台東30號。

原該是開開心心慶祝的父親節，但關山鎮農會「米國學校」卻是充滿著緊張的氣氛，112年關山稻米品質競賽讓所有參賽農民都屏氣凝神的等待最終評鑑結果出爐，期待揮汗栽植的好米能受到評審青睞獲得好成績。21位參賽者分別為鎮農會、梓園米廠和新乾坤米廠契作農友，獎金由鎮公所、鎮農會與梓園米廠提供，優勝7名每名2萬元、季軍1名4萬元、亞軍1名8萬元、冠軍1名為13萬2000元。

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為緩解緊張氣氛，米國學校還貼心備有最新人氣商品「關山米脆加」讓眾人解饞。競賽評比項目包括有糙米性狀、稻穀規格、糙米規格、白米規格、粗蛋白、官能品評等；評審則由農業改良場、農糧署、餐飲科主任等專業人士組成。另，包括關山鎮長彭成豐、縣議員陳宏宗、關山鎮農會總幹事邱美玲、理事長周敏偉等人都到場關心灌溉用水問題，並給予農民加油打氣，且希望透過競賽的交流與分享，提升關山米的市場競爭力。

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