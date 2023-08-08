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台南開元陸橋再會啦 8/14起橋下北門路封閉

南市開元陸橋已完成第1階段拆除作業。 （擷自「南鐵新風貌」臉書）

南市開元陸橋已完成第1階段拆除作業。 （擷自「南鐵新風貌」臉書）

2023/08/08 13:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區鐵路地下化工程進度，即將挺進80％，配合施工進度，42年歷史的開元陸橋於7月初永久封閉並進行橋梁拆除作業，第1階段拆除工作提前完成，將依原計劃如期於8月14日起進行第2階段作業，屆時橋下北門路平面道路封閉，民眾要注意。

南鐵地下化工程目前實際進度約79.86％，連接永康、北區重要路徑的開元陸橋，分3階段進行拆除作業。其中第1階段拆除跨台鐵軌段的橋梁部份，採夜間施工以維持台鐵正常運駛，原預計7月5日至8月9日工期，在工程團隊積極趕工下，已於5日跨6日夜間完成第1階段拆除作業。

為了保持日間鐵路行進安全及降低民眾交通影響，第1階段期間，橋下平面道路（北門路往和緯路方向）不封閉維持通行。不過進入第2階段作業，這段期間封閉開元陸橋西側北門路段，進行橋梁拆除，工期8月14日至9月2日，鐵道局南部工程處籲請民眾配合及早改道。

南市交通局表示，開元陸橋第2階段拆除作業，鐵道局南部工程處施工進度，將會配合在南二中開學前完成，為了降低交通影響，完成後原橋下北門路段將拓寬至雙向5車道並開放通行。第3階段則預計9月3日至10月4日，拆除開元陸橋東側路段橋梁，完成後原橋下空間將增闢停車格位供民眾停放。

南市交通局建議，行車建議改道路線，永康區往返中西區，可行駛開元路後提前改道林森路、長榮路、勝利路，轉接東豐路或小東路、北門路，往市區方向行駛。行人建議改道路線，東豐路平交道或開元人行天橋。

南市開元陸橋6日提早完成第1階段拆除作業。（擷自「南鐵新風貌」臉書粉專）

南市開元陸橋6日提早完成第1階段拆除作業。（擷自「南鐵新風貌」臉書粉專）

開元陸橋於6日凌晨2點18分吊起第1階段拆除作業的最後1根橋梁，工程單位紀錄拍下畫面 （擷自「南鐵新風貌」臉書）

開元陸橋於6日凌晨2點18分吊起第1階段拆除作業的最後1根橋梁，工程單位紀錄拍下畫面 （擷自「南鐵新風貌」臉書）

南市開元陸橋第二階段拆除作業，8月14日至9月2日，屆時橋下平面道路北門路封閉禁止通行。（南市交通局提供）

南市開元陸橋第二階段拆除作業，8月14日至9月2日，屆時橋下平面道路北門路封閉禁止通行。（南市交通局提供）

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