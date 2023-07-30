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    台中大里四健會動員志工擦拭 路口反射鏡亮晶晶

    大里區農會四健會會員、志工，今天到東湖里擦拭40多面的反射鏡，希望讓用路人通行平安。（記者陳建志攝）

    大里區農會四健會會員、志工，今天到東湖里擦拭40多面的反射鏡，希望讓用路人通行平安。（記者陳建志攝）

    2023/07/30 15:47

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區農會為了響應聯合國SDGs永續發展目標，今天動員四健會員、義務指導員和志工，前往大里東湖里，沿著大街小巷，拿著樓梯和抹布，擦拭路口40多面的反射鏡，希望讓反射鏡發揮作用，使每個用路人轉彎時都能從反射鏡看清路況，平安通行。

    大里區農會表示，為了響應聯合國SDGs永續發展目標，今天響應台中市農會發起的反射鏡擦拭公共服務活動，在農會指導員，以及王月英、施佩均、林秋琴、戴惠玲、石淑芬、范淑媛等義務指導員帶領下，前往大里區東湖里擦拭路口和巷弄內的反射鏡。

    大家拿者擦拭工具和梯子，前往東湖里沿著中湖路、公園街、泉水街、中山路1巷、東湖路、忠孝路、長春路、中湖路130巷等路口及巷弄，擦拭反光鏡，在大家努力、分工下，原本沾滿灰塵的反射鏡，頓時恢復原有的明亮，發揮最大的效益。

    剛好開車行經的林姓民眾，看到在大家揮汗擦拭下，每一面反射鏡都亮晶晶，特別停下車給大家肯定和讚賞。參與的四健會志工和幹部，看到在大家努力下，40多面的反射鏡都變乾淨，也覺得很有意義和成就感。

    大里區農會表示，舉辦此活動，除希望讓反射鏡重現光明，並希望讓四健會員體會到反射鏡需時常擦拭，而心靈也需時常淨化，期望四健會伙伴們能發揮個人微薄的力量，積極參與地區公共服務活動，讓愛亮起來，並以服務來回饋鄉里。

    大里區農會四健會會員、志工，今天到東湖里擦拭40多面的反射鏡，希望讓用路人通行平安。（記者陳建志攝）

    大里區農會四健會會員、志工，今天到東湖里擦拭40多面的反射鏡，希望讓用路人通行平安。（記者陳建志攝）

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