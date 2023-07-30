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    基隆中山國小退休校長獲教育奉獻獎 學生憶恩師騎車載上下學

    基隆市中山國小退休校長許萬華（左），在杏壇耕耘43年，2014年退休後仍持續奉獻心智，關懷協助教育志業，今年榮獲教育部教育奉獻獎。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市中山國小退休校長許萬華（左），在杏壇耕耘43年，2014年退休後仍持續奉獻心智，關懷協助教育志業，今年榮獲教育部教育奉獻獎。（記者俞肇福翻攝）

    2023/07/30 14:20

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山國小退休校長許萬華，在杏壇耕耘43年，退休後仍關懷教育、文化領域不輟，74歲的他今年獲得教育部教育奉獻獎殊榮；基隆市銘傳國中教務主任郭淑娟回憶讀武崙國小六年級那年搬家，當時老師許萬華騎機車接送她上學，讓她不用轉學完成學業，讓她感念迄今。

    教育部為鼓勵校長、教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，2006年間起頒發「教育奉獻獎」，表彰教育人員退而不休感人事蹟，活化教育人力資源，傳承杏壇智慧。教育部日前公布今年第18屆教育奉獻獎得主名單，共有20名退休校長及教師獲頒殊榮。

    基隆市教育處指出，許萬華從台北師專（國立台北教育大學前身）畢業後，從事教職43年，2014年從中山國小校長任狹退休後，擔任基隆教師甄選委員拔擢優秀教師，協助候用校長甄選，並擔任新任校長們的「師傅校長」。

    許萬華也獲教育處遴選為評鑑委員，協助把關基隆幼兒教育、環境教育、課後輔導等教育事務辦理成效，同時擔任基隆市文教基金會董事，運用人脈整合公私民間資源，推動文化事務，在社會公益領域也未缺席。

    許萬華說，有幸在教育界春風化雨是他畢生的榮幸，從在第一線任教，到接任教育行政工作，擔任主任、校長，不管是職務轉換，或是在職、退休，「一日教育者，終身教育者」一直是他的信念。

    郭淑娟表示，當年讀武崙國小時，許萬華是她的老師，小六那年因為搬家她要轉學，被迫放棄學習多年的民俗體育，許萬華十分不捨，主動和她的父母商量，他負責接送她上下學，讓她順利在武崙國小畢業。

    郭淑娟說，小六那年坐老師機車上下學的畫面，是她這輩子最大的幸運。自己如今也當老師多年，工作中難免挫折，內心不時浮現許萬華愛的叮嚀，讓他有動力再出發。

    基隆市中山國小退休校長許萬華（左），在杏壇耕耘43年，2014年退休後，仍持續奉獻心力關懷教育，今年榮獲教育部教育奉獻獎。圖左為銘傳國中教務主任郭淑娟與恩師許萬華。（圖為基隆市政府教育處提供）

    基隆市中山國小退休校長許萬華（左），在杏壇耕耘43年，2014年退休後，仍持續奉獻心力關懷教育，今年榮獲教育部教育奉獻獎。圖左為銘傳國中教務主任郭淑娟與恩師許萬華。（圖為基隆市政府教育處提供）

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