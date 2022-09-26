氣象局「資源開放分享」 盼年減57億元損失

中央氣象今天舉辦「氣象資源創新應用方案」啟動記者會暨首家產業簽約儀式說明。 左三起為中央氣象局長程家平、中央氣象局長鄭明典、交通部航政司長何淑萍、數位發展部長唐鳳、國家科學及技術委員會副主任委員林敏聰、天氣風險公司總經理彭啟明。（記者陳心瑜攝）

2022/09/26 13:06

〔記者陳心瑜／台北報導〕氣候變遷衝擊，台灣每年因自然災害導致的經濟損失達180億元，農損佔了100億元，交通部中央氣象局表示，世界氣象組織（WMO）統計，正確的預報搭配適合的調適措施，每年潛在減損效益達到18億到57億元。中央氣象局今年公布「氣象資源創新應用方案」，開放法人、企業申請氣象資源分享，盼促進防災、離岸風電、農業、觀光、交通、金融等跨領域產業應用發展。

中央氣象局今天舉辦「氣象資源創新應用方案」啟動記者會暨首家產業簽約儀式說明。已有天氣風險公司完成簽約。

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中央氣象局長鄭明典說，科技社會進步太快，法令時常跟不上，這次訂了一些內部規則，以前政府最怕被說圖利，現在要密切合作，希望讓開放資源的利益跟全民共享。

中央氣象局副局長程家平說，氣象資源創新應用方案是今年3月所提出，概念是「從開放資料到開放資源」，除了天氣風險公司已經正式簽約，另也有海象觀測儀器製造商、氣候變遷倡議社團提出申請，他說，曾經和水試所合作，提供海象觀測資料，漁船可以節省1成油料、提升1成漁獲，運用極廣。

天氣風險公司總經理彭啟明說，民間加值運用多元包括綠能發電預測、2030淨零碳排、氣候變遷調適、氣象創新應用等，將基礎科學研究導入客製化解決，提供新興產業、民間百業、大眾以及政府包括防災和研究機構等。

彭啟明說，全球氣象產業產值達到5千億至1兆元台幣規模，全球約300至500家氣象公司，美國最開放，日本還有上市公司、中國也有，澳洲8家氣象公司、紐西蘭的氣象局甚至轉型為民間氣象公司，全球都體認到官方氣象局能做的只有一部分，民間才能做到客製化需求。

彭啟明說，台灣氣象產業年產值約20億元至30億元，未來還有可能倍數成長，因為再生能源風力發電跟每天播報氣象、防災是不一樣的層次，可以創造更多工作機會和產值，開放資源可提升更好的服務。

數位發展部長唐鳳說，資料的概念並非稀缺資源，因為分享資源反而是有幫助的、越複製越有價值，因此需要公私協力，各部會這幾年開放資源之後會發現民間的需求，這些高應用價值的資料需要公部門投入資源，產生的社會和環境的效益可以倍數放大。

程家平說，法人申請氣象資源不須付費，但須提出回饋方案，例如天氣風險公司舉辦天氣黑客松的計畫，但為大量資源避免佔用氣象局服務民眾所需頻寬，額外衍生網路費用須由企業自付。

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