「地獄展」鬼月扮鬼會怕？ Cosplay午夜場票賣到「嚇一跳」！

南美館「地獄展」Cosplay午夜場，3場共450組名額尚未售完，民眾熱度與單純進場參觀有差。（圖擷自南美館臉書）

2022/07/26 10:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南美術館「亞洲的地獄與幽魂展」掀起熱門話題，館方應眾人敲碗期待，加開3場Cosplay午夜專場，上架開賣竟沒「秒殺」，而且首場「鬼門開」的隔天7月30日150組，至今未達標賣完，不如預期令人「嚇一跳」！

南美館「地獄展」話題性十足，掀起一股「殭屍」朝聖熱潮，可是大家熱情喊開的午夜場，7月14日中午開賣以來，3場各150組、共450組名額，至今賣近2週時間未售光，8月13日、27日名額賣超過一半，首場更「驚聲尖叫的慘」，開賣票房不如這2場，莫非是網友瞎起哄的「叫好不叫座」？或是報名「扮鬼費」2千元的接受度有異！

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不過，南美館表示，午夜場晚上9時至12時，外地客需要住宿，可能跟國旅補助有關，大家都訂房要出去玩，第1場諮詢度高，就有很多人反映訂不到房間。

南美館表示，其實14日開賣第1天票房就超過1百組以上，比預期中銷售得快了，首場因為時間比較近，所以票房稍微緊張一點，第2場跟第3場都賣超過一半了，有超過60組參加的話就會如期舉辦，首場也一定會開辦得成。

首場7月30日「破地獄之頭過身就過 」，南美館邀請台南市長黃偉哲、網紅郭鬼鬼及網路醫師作家一同玩Cosplay；黃偉哲「挌人」來壯膽，包括盾牌牙醫史書華​、 Icu醫生陳志金​ 、麻的法課 - 邱豑慶醫師、杜承哲醫師、史佳霖喬韓森，也有tag劉宇（四叉貓），參加名單陸續解鎖中。郭鬼鬼在南美館粉專幽默留言「全部都是醫師⋯我要改名郭護理師出席」；也有網友留言「一堆醫師，是要把殭屍救活嗎」。

「地獄展」Cosplay午夜專場，每場150組（每組2名、共300人），設計闖關互動遊戲；報名費每組2000元，有價值6987以上紅包袋，包括應景甜點、香腸、飲料及專業攝影拍照兌換券​等。

南美館「地獄展」Cosplay午夜場報名費2000元可獲紅包袋。（圖擷自南美館臉書）

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