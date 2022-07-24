台中救國團捐鞋捐球 助南投地利學童一圓籃球夢

救國團台中市南區團委會遠赴南投送新球鞋、新籃球給地利國小籃球隊的小朋友。（救國團台中市南區團委會提供）

2022/07/24 16:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕救國團台中市南區團委會今天（24日）到信義鄉捐贈籃球、球鞋等籃球運動的相關物資給南投的地利國小，藉助公益服務，幫助偏鄉學童翻轉人生，一圓偏鄉籃球夢，讓小朋友走出人生自己的路。

救國團台中市團委會今年3月起由南區會長郭貝瑛帶領義工夥伴，了解到地利國小多年來以籃球運動為目標，積極推動原住民體育專才計畫，籃球鞋是小朋友練球中最大的消耗品，因此透過網路小額募款，整合大家的愛心及資源，募得了32雙Nike籃球鞋、32顆斯伯丁籃球、保久乳10多箱、鋼鐵人籃球襪96雙、去黴除臭神器5台等物資，總共裝了10多個大箱子，透過卡旺貨車從台中市載運到地利村，捐贈給地利國小籃球隊。

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救國團主委郭國輝表示，地利國小成立籃球隊已經8年，往往在升學過程中就被遴選至全國各地著名籃球校隊，今天來地利國小捐贈籃球及籃球鞋時，偏鄉的小孩就不用再打赤腳練球了，熟悉的球鞋可以讓他們比賽時更好發揮球技。

地利國小校長曾筱茹表示，地利國小的小朋友的家庭經濟條件普遍不是很充裕，但是一顆籃球可以一圓偏鄉孩童的籃球夢、一雙籃球鞋帶領這些原住民孩童走出人生一條路。

許多小朋友看到有好的球鞋及新籃球都流露陽光般燦爛笑容，二位五年級小朋友表示，大家都很喜歡打籃球，目前最欠缺的就是一雙好的鞋子，現在有好的球鞋，比賽時更有包覆性、跑得更輕盈、跳得更高，也不容易受傷，非常感謝來自台中市救國團的叔叔阿姨們。

救國團主委郭國輝表示，此次捐贈前特別仔細調查學校每一位籃球隊員鞋子大小尺寸，不但捐贈名牌籃球鞋，也要符合孩子們的需求。

郭國輝表示，這次物資的募集感謝羿麗智能創見、警聯保全、十二月餐飲事業機構、永生園藝景觀、景宏景觀有限公司、百共建設等企業老闆非常熱血地來參與募集物資。＃

地利國小籃球隊在升學過程中就被遴選至全國各地著名籃球校隊（救國團台中市南區團委會提供）

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