彩虹村土角厝龜裂 中市府8/1進行加固工程

彩虹爺爺以可愛的彩繪吸引國內外眾多的觀光客。（文化局提供）

2022/07/23 22:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中知名景點彩虹村，因舊有房舍已使用超過50年，去年發現彩虹村土角厝牆面出現龜裂等問題，台中市文化局將於8月1日起展開彩虹村加固工程，工期約6個月，以保護彩虹村屋舍結構，預計明年1月底完工。

文化局表示，自2017年起在彩虹村陸續進行許多維護及修繕工程，包括屋頂修繕、地基補強探勘、緊急加固工程及彩繪牆面傾斜監控等措施，但去年發現彩虹村土角厝牆面出現龜裂等問題，因此為了降低風險、避免裂痕擴大，爭取預算進行牆面加固、填補，並重新施作防水層及牆面粉刷等，希望能確保彩虹村內屋舍、地坪及地面能堅固安全，文化局也感謝議會大力支持編列相關預算加固彩虹村。

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文化局表示，這次工程為保護彩虹村的牆面彩繪，工程會以碳纖維網結合環氧樹酯加固牆面，並架設山型鋼構架支撐屋頂與牆面，希望增加房舍的耐震強度，工期6個月。

文化局呼籲民眾，為安全起見，施工期間彩虹村將暫停開放，並採取多項安全措施，希望市民及喜愛彩虹爺爺創作的民眾，多多體諒與配合，也希望未來工程完工後，可以讓大家安全無虞地參觀這個真摯素樸的繽紛世界。

文化局展開彩虹村屋舍加固工程以避免龜裂擴大。（文化局提供）

彩虹村土角厝因屋頂重壓導致損壞。（文化局提供）

彩虹村地基孔隙補強。（文化局提供）

彩虹村繽紛的彩繪是遊客打卡的最佳景點。（文化局提供）

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