通霄「日落大道」人潮湧現 但觀景台要到9月才完工開放

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道，可欣賞到落日沉海的美景，尤其夏季落日由聯絡道的正中入海，是「最美時刻」，吸引許多民眾前往拍攝。（張文煥提供）

2022/07/23 20:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道，可欣賞到落日沉海的美景，尤其夏季落日由聯絡道的正中入海，是「最美時刻」，吸引許多民眾前往拍攝。縣府在當地打造「日落大道休憩園區」，首期工程觀景台等設施原定7月前完工，不料施工期間遇梅雨不停進度落後，預計9月前完工。

台61線白沙屯交流道到通霄交流道路段於2018年通車，其中銜接台一線公路的新埔聯絡道面對大海，落日景致迷人，成為攝影熱點，並在公路總局舉辦「台灣最美十大景觀公路」票選，奪第1名。

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尤其夏季期間，落日由聯絡道的正中間入海，近年來每逢此時，都吸引攝影愛好者及行經用路人駐足拍攝，但也衍生車輛違停、行人任意穿越車道、在馬路上取景等違規亂象。

縣府文化觀光局爭取在日落大道旁的公有地規畫觀景台及停車空間，並配合交通部推動的台61線休憩區規畫，擴大為「日落大道休憩園區」，面積增為1.7公頃；首期的觀景台及停車空間，經費1200萬元，於今年4月開工，原定7月完工開放，但迄今尚未完成，加上近來又到「最美時刻」，違規亂象又生。警方表示，將加強巡邏取締，以維護交通、用路安全。

文觀局表示，觀景台工程開工後碰上持續雨勢影響進度，已請廠商把握天候加緊趕工，預計在9月前完工，包括觀景台及停車場，約有18個汽車車位及機車停車空間。二期的休憩園區計畫，則規畫串連至鄰近的嶺頂土地公廟與心形公路，經費3.15億元，目前仍待中央核定。

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道，可欣賞到落日沉海的美景，尤其夏季落日由聯絡道的正中入海，是「最美時刻」，吸引許多民眾前往拍攝。（張文煥提供）

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道，可欣賞到落日沉海的美景，尤其夏季落日由聯絡道的正中入海，是「最美時刻」，吸引許多民眾前往拍攝。（張文煥提供）

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道，可欣賞到落日沉海的美景，尤其夏季落日由聯絡道的正中入海，是「最美時刻」，吸引許多民眾前往拍攝。（張文煥提供）

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