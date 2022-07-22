屏東+765 受疫情影響 幼兒常規疫苗接種率下降

屏縣6個月到5歲幼兒莫德納疫苗22日起開打。（屏縣府提供）

2022/07/22 15:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（22日）新增765例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案；6個月到5歲幼兒莫德納疫苗今天（22日）起開打，已有家長帶著孩童接種。衛生局表示，縣府明天（23日）上午8時至11時於屏東火車站提供6歲以上莫德納疫苗施打，33鄉鎮市衛生所同步提供6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒莫德納疫苗預約施打，有需求的民眾可前往接種。

衛生局提醒家長，應於接種後持續留意孩童狀況，可透過接種單位提供的海報或須知上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種後狀況，常見副作用通常輕微，並於數天內消失，其中發燒一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

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屏縣衛生局表示，縣內疫情趨緩，但統計發現因疫情影響，幼兒常規疫苗包括滿5歲入小學幼兒常規疫苗中，麻疹、腮腺炎、德國麻疹第2劑、四合一及日本腦炎疫苗接種率比去年同期低，如因疫情導致未接種疫苗的幼童持續累積，可能危及幼童免疫力。

衛生局說明，尤其近期天氣炎熱，是日本腦炎好發季節，7月12日國內已出現兒童日本腦炎確診案例，衛生局呼籲，幼兒倘因確診或被匡列為接觸者等因素延遲接種，於解除隔離且自主管理期間結束後，即可依常規疫苗接種間隔，經醫師評估後實施接種作業。常規疫苗與COVID-19疫苗可同時分開不同部位接種，亦可間隔任何時間接種，請家長儘速攜幼兒完成接種。

此外，今天（22日）起也擴大提供50歲以上成人及因工作需求需出國18歲以上民眾接種第四劑疫苗，出國的民眾可於出國2週前接種，惟仍應與第3劑間隔150天以上，使疫苗發揮最大效益。

根據衛生局統計，截至今天（22日），全縣居家隔離現管人數1108人；居家照護累計12萬2471人，解除11萬8425人，現管4046人。

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