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    1300元補助飯店變相漲房價 觀光局：查證屬實將終止業者資格

    Klook即日起擴大舉辦「飯店Go爽日」住宿優惠活動，適用「悠遊國旅」住宿補助。圖為台北寒舍艾美酒店豪華客房。（圖由Klook提供）

    Klook即日起擴大舉辦「飯店Go爽日」住宿優惠活動，適用「悠遊國旅」住宿補助。圖為台北寒舍艾美酒店豪華客房。（圖由Klook提供）

    2022/07/21 14:45

    〔記者陳心瑜／台北報導〕悠遊國旅補助15日上路，「悠遊國旅個別旅客優惠活動」最高每房每晚可折抵1300元，但許多民眾反映旅宿業者趁機調漲房價，交通部觀光局表示，若民眾發現業者哄抬房價情形，可檢具事證向各地方政府檢舉，地方政府如查證屬實，將終止該業者參與本活動權利，及取消補助資格。

    觀光局說，若民眾發現業者哄抬房價情形，可檢具事證向各地方政府檢舉，若地方政府查證屬實，將終止該業者參與本活動權利，及取消補助資格；民眾與旅宿業者若有消費爭議，也可洽地方政府消保單位查處。將不定期請業者就房價蒐集、查察，維護旅客權益。

    觀光局說，活動開跑前已多次向參加「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」旅宿業者宣導，勿因參與活動而調高房價，業者也應將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價，另參與悠遊國旅住宿活動優惠折抵是否可與業者其他優惠方案合併使用，業者也應主動公開資訊供旅客知悉，以避免誤會而衍生消費糾紛。

    觀光局表示，旅宿業經營依市場供需考量而有淡旺季價格之差異，但不得因國旅補助即抬高價格，參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動之旅宿業者均應自律，以免影響業者形象及本活動之規劃用意。

    觀光局強調，政府辦理國旅優惠活動是為協助受疫情影響國內觀光產業，產業應與政府部門共同振興觀光，並提升自身軟硬體品質以吸引旅客重遊。

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