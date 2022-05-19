疫情延燒！竹縣竹東鎮擬6月中每人發放5劑快篩

新竹縣竹東鎮公所今（19日）公開發布，經鎮民代表會的大力支持，將自編50萬元預算採購快篩試劑，預計最快6月中旬發放，不分年齡每人發給5劑快篩試劑。 （記者廖雪茹攝）

2022/05/19 17:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕鑑於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情擴散快速，新竹縣竹東鎮公所今（19日）公開發布，經鎮民代表會的大力支持，將自編50萬元預算採購快篩試劑，預計最快6月中旬發放，凡4月30日前設籍竹東鎮，不分年齡每人發給5劑快篩試劑，預估約9萬8000人受惠。

竹東鎮長張順朋表示，不忍心看到鄉親浪費那麼多時間，大排長龍買快篩試劑，忍受日曬、雨淋以及群聚感染的風險，還不一定買得到，造成社會成本及民眾心裡恐慌，因此提議由公所購入快篩試劑並發放給鎮民的構想。

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張順朋說，已先行與鎮民代表會溝通，感謝主席、副主席和代表們的全力支持，公所將在6月份臨時會提出預算案，由社會救助預算科目項下支應，公開招標採購約50萬劑；若採購順利，預計於6月中旬開始發放，只要於今年4月30日前設籍竹東鎮的鎮民，不分年齡，每人發給5劑快篩試劑。

發放的時間、地點及方式將會另行公告，原則上將以戶為單位，派代表至指定地點領取，預計選在週五、六、日3天連續發放。張順朋呼籲鄉親務必做好個人防疫保護，保護自己也保護家人，大家共體時艱，平安渡過這波疫情。

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