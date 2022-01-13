台灣癌症時鐘再快轉11秒！「它」連14年蟬聯癌王

台灣癌症時鐘再快轉11秒。（情境照）

2022/01/13 10:33

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛生福利部國民健康署今（13日）天公布最新癌症登記報告，2019年台灣新發癌症人數為12萬1254人，較2018年增加5123人。十大癌症榜首再度由大腸癌蟬聯，連續14年位居第1。值得注意的是，癌症時鐘再快轉11秒，相當於每4分20秒就有1人確診罹癌。

國健署統計，十大癌症男女合計的發生人數，依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，與2018年相比序位相同。

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進一步分析性別，男性新發癌症人數為6萬4109人，年齡標準化癌症發生率較前一年增加4.1人，而女性新發癌症人數為5萬7145人，年齡標準化癌症發生率較前一年增加8.0人。

肝癌連續10年發生率持續下降，在最新的統計中，男、女性的十大癌症，肝癌排序均往後一名。

男性十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽） 、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤。

女性十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。

癌症時鐘再快轉11秒，罹癌人數增幅前3名為女性乳癌、大腸癌、肺癌。

國健署副署長賈淑麗指出，罹癌人數增加多、癌症時鐘快轉增快，與人口老化及國人生活習慣息息相關，四癌篩檢服務量逐年增加，許多人在早期癌症時就確診，全癌症標準化發生率整體呈現上升趨勢，但死亡率已連續8年呈現下降趨勢，因此健康的生活型態與積極篩檢仍是防癌關鍵。

十大癌症榜首再度由大腸癌蟬聯，連續14年位居第1。（國民健康署提供）

肝癌連續10年發生率持續下降，在最新的統計中，男、女性的十大癌症，肝癌排序均往後一名。 （國民健康署提供）

衛生福利部國民健康署今（13日）天公布最新癌症登記報告。（國民健康署提供）

國健署副署長賈淑麗指出，健康的生活型態與積極篩檢仍是防癌關鍵。（記者邱芷柔攝）

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