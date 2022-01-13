茶園主人細心呵護河津櫻 「櫻王」盛開迎賓

梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁的「櫻穀王」河津櫻。（記者蔡宗勳攝）

2022/01/13 10:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉樟樹湖「櫻穀王」河津櫻被譽為阿里山森林遊樂區外的「櫻王」，「櫻穀王」這幾年能享有盛名，歸功於茶農王富宸的細心呵護，除讓出茶園一隅讓其充分生長，並施藥防治病蟲害，樹型愈來愈漂亮躍居「櫻王」，梅山鄉農會昨特地前來辦理「櫻花下的浪漫約會」，遊客在滿開的櫻花樹下品茗聆賞音樂，直呼快樂似神仙。

王富宸表示，2009年日本台灣交流協會贈送河津櫻樹苗給台灣，位於奮起湖的中和國小也獲分配部分樹苗，校方送給每位學生家長2棵，當時他有位小孩就讀中和國小，就將這2棵河津櫻種在屋子附近，但其中1棵沒多久就死亡，剩下1棵經積極搶救存活下來。

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王富宸說，這棵位於茶園旁的河津櫻，可能吸收到茶園養份，愈長愈茂密，看到櫻花盛開的美景，決定廢掉其旁邊的4排茶樹，騰出空間讓河津櫻自在地生長，由於根系可以充分延展，河津櫻樹型也愈來愈有型，當櫻花盛開時，賞花遊客絡繹於途，目前花開8、9分，到1月20日都是最佳賞花期。

梅山鄉農會總幹事黃世裕指出，樟樹湖當年種植30多棵河津櫻，目前僅剩4棵，樹型都很漂亮，錯落的茶園間，值得專程前來賞花旅遊，尤其樟樹湖海拔逾1000公尺，盛開的河津櫻與綠意盎然茶園、遠方層層山巒相映成趣，用手機就可以拍出專業級的美照。

攝影人莊民堂強調，這幾年河津櫻、山櫻遭天牛肆虐，死亡無數，加上白粉病等病害，生長普遍狀況不佳，但「櫻穀王」在王富宸用心照顧下，櫻花盛開，美麗的花序令人驚豔。

櫻花樹下茶席洋溢著詩情畫意。（記者蔡宗勳攝）

樟樹湖「櫻穀王」在茶農王富宸的細心呵護下，盛開美景遠近馳名。（記者蔡宗勳攝）

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