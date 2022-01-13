為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    茶園主人細心呵護河津櫻 「櫻王」盛開迎賓

    梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁的「櫻穀王」河津櫻。（記者蔡宗勳攝）

    梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁的「櫻穀王」河津櫻。（記者蔡宗勳攝）

    2022/01/13 10:20

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉樟樹湖「櫻穀王」河津櫻被譽為阿里山森林遊樂區外的「櫻王」，「櫻穀王」這幾年能享有盛名，歸功於茶農王富宸的細心呵護，除讓出茶園一隅讓其充分生長，並施藥防治病蟲害，樹型愈來愈漂亮躍居「櫻王」，梅山鄉農會昨特地前來辦理「櫻花下的浪漫約會」，遊客在滿開的櫻花樹下品茗聆賞音樂，直呼快樂似神仙。

    王富宸表示，2009年日本台灣交流協會贈送河津櫻樹苗給台灣，位於奮起湖的中和國小也獲分配部分樹苗，校方送給每位學生家長2棵，當時他有位小孩就讀中和國小，就將這2棵河津櫻種在屋子附近，但其中1棵沒多久就死亡，剩下1棵經積極搶救存活下來。

    王富宸說，這棵位於茶園旁的河津櫻，可能吸收到茶園養份，愈長愈茂密，看到櫻花盛開的美景，決定廢掉其旁邊的4排茶樹，騰出空間讓河津櫻自在地生長，由於根系可以充分延展，河津櫻樹型也愈來愈有型，當櫻花盛開時，賞花遊客絡繹於途，目前花開8、9分，到1月20日都是最佳賞花期。

    梅山鄉農會總幹事黃世裕指出，樟樹湖當年種植30多棵河津櫻，目前僅剩4棵，樹型都很漂亮，錯落的茶園間，值得專程前來賞花旅遊，尤其樟樹湖海拔逾1000公尺，盛開的河津櫻與綠意盎然茶園、遠方層層山巒相映成趣，用手機就可以拍出專業級的美照。

    攝影人莊民堂強調，這幾年河津櫻、山櫻遭天牛肆虐，死亡無數，加上白粉病等病害，生長普遍狀況不佳，但「櫻穀王」在王富宸用心照顧下，櫻花盛開，美麗的花序令人驚豔。

    櫻花樹下茶席洋溢著詩情畫意。（記者蔡宗勳攝）

    櫻花樹下茶席洋溢著詩情畫意。（記者蔡宗勳攝）

    樟樹湖「櫻穀王」在茶農王富宸的細心呵護下，盛開美景遠近馳名。（記者蔡宗勳攝）

    樟樹湖「櫻穀王」在茶農王富宸的細心呵護下，盛開美景遠近馳名。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與茶園、山巒相映 樟樹湖「櫻穀王」盛開
    2022/01/13 05:30

    與茶園、山巒相映 樟樹湖「櫻穀王」盛開
    1年開2次花！南投石馬公園河津櫻連10年未斷
    2022/01/11 07:15

    1年開2次花！南投石馬公園河津櫻連10年未斷

    肺動脈高壓及早用藥改變一生
    南投石馬公園河津櫻又開「9月花」 連9年上演年開2次花傳奇
    2021/09/27 10:26

    南投石馬公園河津櫻又開「9月花」 連9年上演年開2次花傳奇
    鹿谷石馬公園秋日綻「櫻」姿 首創光雕賞夜櫻
    2020/09/13 15:12

    鹿谷石馬公園秋日綻「櫻」姿 首創光雕賞夜櫻
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播