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    台北燈節百萬人潮搶救士林夜市 蔡炳坤：盼找回昔日風華

    北市觀光傳播局邀請士林區在地民眾、外僑學校師生，一同參與彩繪燈籠活動，蔡炳坤也出席參加並與民眾大合照。（記者蔡亞樺攝）

    北市觀光傳播局邀請士林區在地民眾、外僑學校師生，一同參與彩繪燈籠活動，蔡炳坤也出席參加並與民眾大合照。（記者蔡亞樺攝）

    2022/01/12 17:00

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕2月11日登場的台北燈節，今年在士林區舉辦，北市副市長蔡炳坤今日下午出席彩繪燈籠活動，妝點新年氣象，蔡炳坤表示，台北燈節從1977年舉辦迄今20多年，首次移師到士林區，也是希望士林夜市重新找回昔日風華，疫情控制把人潮帶進來。

    北市觀光傳播局下午邀請士林區在地民眾、外僑學校師生，一同參與彩繪燈籠活動，蔡炳坤也出席參加，用生動有趣的角度手繪士林不同樣態，彩繪燈籠也將呈現在台北燈節。

    蔡炳坤表示，台北燈節從1997年辦到現在已經超過20年，第一次移師到士林區舉辦，今年台北藝術中心將開幕演出，北市府也花費10億元整建「三館一園」，士林重新蛻變，因此選在今年相關公共建設告一段落，把燈節帶進來別具意義，10月還有白晝之夜，讓士林熱鬧一整年，也希望重新找回士林夜市昔日風華。

    蔡炳坤說，受到疫情影響及主客觀因素，士林夜市來客數確實減少，希望透過台北燈節重新炒熱夜市，因此今年主燈就在夜市旁邊，搭配其他燈區一路從捷運劍潭站延伸到芝山站，而且控制好疫情，預計燈節過去400萬人潮可望帶進來。

    2022台北燈節於2月11日至20日連續10天不間斷，蔡炳坤表示，燈節規劃夜市燈區、光彩燈區及河濱燈區等3大主題燈區，沿著雙溪河岸放煙火，河岸對面則是北投士林科技園區，讓藝術與科技對話，邀請全民搭捷運到士林賞燈、參觀北藝，順道品嘗夜市美食。

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