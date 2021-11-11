桃園大漢溪左岸9公頃新生地 市府：將先聽住民意見再規劃

崁津部落主要來自花東一帶的阿美族人，落腳於大漢溪沿岸搭屋居住、墾殖耕作至今已近40年。（記者李容萍攝）

2021/11/11 00:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市的崁津部落位於大漢溪左岸河階低地，海拔僅90公尺左右，沿線河岸無堤防保護，每當颱風豪雨來襲，住民須預防性撤離家園，市府攜手水利署合作解決水患，去年4月完成堤防新建、排水箱涵、水防道路及聯外道路等工程；水利署也重新檢討河川區域，今年6月將大漢溪順水左岸大溪瑞安段922地號約9公頃土地解編為新生地利用，對此，區內既有4戶承租農耕戶及崁津部落38戶、近百位住民人心惶惶，除請命續租，也希望還能保有現有生活場域。

原來，大漢溪順水左岸這9公頃土地劃出前為未登錄地，屬國有土地，由第十河川局委託市府水務局代管，在堤防等工程進行期間，水務局公告原有種植申請依規定廢止並退還保證金；區內土地今年6月登記為市有土地，後續由原住民族行政局規劃管理，因為這些漢民族耕地、住家在這範圍內，他非常擔心土地被市府收回，市議員陳治文陸續接獲承租農戶和住民陳情，今（10）日邀集水務局、原民局到場釐清相關疑義。

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桃園市原民局長林日龍表示，崁津部落住民主要來自花東一帶的阿美族人，為生計離開原鄉土地至北部都市謀生，落腳於大漢溪沿岸搭屋居住、墾殖耕作至今已近40年，過往部落面臨違章聚落等居住權議題，市府近10年來陸續完成供水、通電及淨水設備等民生基礎設施，並提供門牌編釘，保障族人戶籍權益；2018年2月監察院調查點名崁津部落地勢低窪易淹水問題，應盡快擬定對策，市府順勢向水利署爭取將部落劃出行水區外，以利後續解決公共設施缺乏問題。

林日龍強調，原民局承接土地管理單位後，先期規劃將以「不分原漢、族群融合與共榮」的原則辦理，近期安排訪談及召開公開說明會，傾聽在地住民的聲音，經在地充分表達意見且凝聚共識後，方會據以進行土地規劃，以打造嶄新的崁津風貌，提升公有土地的使用價值及土地合法使用，以及共同擘劃大嵙崁整體營造藍圖為目標。

市議員陳治文（中）邀集水務局、原民局到場和承租農戶和崁津部落住民說明規劃目標。（記者李容萍攝）

大漢溪左岸去年4月完成堤防新建、排水箱涵、水防道路及聯外道路等工程。（記者李容萍攝）

水務局空拍圖展示大漢溪順水左岸土地（右側聚落）約9公頃土地劃出河川區，由市府原民局接手管理。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

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