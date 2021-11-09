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    核電專家這樣說！經濟部列6事實：重啟核四不可行！

    現任台電處長的許永輝說明重啟核四困難點，經濟部引述強調此方案不可行。（圖取自經濟部臉書）

    現任台電處長的許永輝說明重啟核四困難點，經濟部引述強調此方案不可行。（圖取自經濟部臉書）

    2021/11/09 17:28

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投將於下月18日登場，各陣營紛紛展開激烈論戰。針對「重啟核四」，經濟部今天（9日）引述核電專業出身的台電處長許永輝的說明，列出「六大事實」，強調重啟核四不可行。

    經濟部今下午透過臉書表示，針對核四重啟一案可行度，特地找來曾擔任核二廠廠長、核四測試模擬主任許永輝，以客觀事實跟專業判斷來說明核四重啟的困難，經濟部也從中整理出「六大事實」如下：

    【1號機安全測試未通過】

    核四1號機跟安全相關的187份安全測試報告，有32份未通過原能會審查，加上安全控制電源不符合設計法規、安全緊急柴油發電機測試還有105項缺失，沒通過原能會審查。核四的控制電源不符合設計法規，沒辦法確保事故時的安全停機功能。

    【2號機施工未完成】

    2號機不只施工未完成，現狀是2號機已經有1777項設備，已經被移用到1號機。

    【核四建廠執照已失效】

    核四建廠執照1999年取得，有效期限到2020年年底，現在執照已失效，依法規不能在核四廠址進行任何興建的工作。

    【核四燃料已過保固期】

    2018年年底，國外燃料原廠寫信給台電表達核四燃料儲存過久，國際上史無前例。

    【核四廠區在地震帶上】

    不只因為福島核災後，核能電廠的耐震標準要再提高，中央地調所陸續發現核四廠區有長達2公里的S斷層穿越，而廠外更發現有長93.9公里的活動斷層，經評估核四廠耐震設計已不足，未來若重啟廠房結構及設備的耐震評估，都要重新考量。

    【原廠設計團隊已解散】

    原廠設計團隊已在多年前解散，許多設備零件也已經停產。

    經濟部直言，若要重啟核四，依照主管機關原能會的評估，至少也要10年，「這還只是1號機，且不保證成功。其中光是安全工程及測試等技術面，就至少要7年」。此外，還要與廠家重啟新約談判、地質再調查、耐震評估重進行、安全數位儀控系統汰舊更新、建照須重新申請等眾多工程，這些因素都讓重啟的時程無法估算，「而且，核廢料無處去，至今仍是難解議題。因此，重啟核四，實在不是適合的選項。」

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