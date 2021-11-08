中市公立明星小學入學看設籍先後 議員︰建議抽籤入學

議員鄭功進（右）、林祈烽指詢明星公立小學擠破頭現象嚴重，質疑弱勢學童被當人球。（記者蔡淑媛攝）

2021/11/08 21:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市公立明星小學擠破頭，市議員鄭功進今天議會質詢指小一新生受教權，不該父母設籍先後而有差別待遇，如南區信義國小已連4年有近百名學區學童得重找學校或被強迫轉介，今年一名小一童因父母離婚由阿公阿嬤隔代教養，住在樹義國小旁，卻因設籍慢被強迫轉介到較遠的信義國小，實在不合理，建議抽籤入學，教育局楊振昇回應，依法國中小新生入學以設籍並實際居住於學區內，教育局為兼顧公平性仍依規辦理。

林祈烽、鄭功進指出，目前明星公立小學包括北區賴厝國小、潭子頭家國小、西屯惠文國小、北屯和美國小、太平新光國小等，以南區樹義國小為例，連續4年都有近百名符合學區入學資格的新生，必須想辦法自己重找學校，今年有新生想撐到入學最後一刻，仍被迫強制轉介人數，也創下4年來新高，質疑不該是有錢人可買房入籍，弱勢被當人球。

請繼續往下閱讀...

鄭功進表示，中市公立小學依循的設籍優先入學機制，僅憑市府的入學實施要點，也不該讓父母設籍先後順序，影響孩子就近入學的權益，建議比照公立幼兒園入學統一使用線上抽籤，公平公正，另對於目前各公立小學的新生入學機制，幾乎都有專案入學方案，建議經濟弱勢、隔代教養等特殊境遇需求的學童，也應一併納入專案入學。

議員陳政顯則建議2年一次學區檢討，尤是熱門學校不應是駝鳥心態的轉介、抽籤，應重新思考保障孩子受教權利。

楊振昇表示，以樹義國小該轉介學童，依設籍排序他的前面還有數10名學童，實難破例入學，也說明全市依據國民教育法制訂「台中市國民中小學新生入學實施要點規定」執行，另對於學生數超額的學校，入學新生由學校依設籍先後分發至額滿為止，其餘由原校協調免遷戶籍轉介至鄰近學校就讀，被轉介的學校如未滿額不得拒收。教育局為解決南區樹義國小滿額問題，規劃興建樹德國小，預計111學年度招生。

有關弱勢學生保障優先入學，楊振昇說明，經鑑定通過的特殊需求學生，則依相關規定安置就讀；至於其他特殊境遇學生，也須兼顧在地居民孩子就學權益。

鄭功進特助鄭紹頡指明星公立小學擠破頭現象嚴重。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法