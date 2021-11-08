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    2022水圳羅東桌曆問世 捐3張發票就可兌換限量600份

    羅東鎮公所發行限量版的「2022水圳羅東桌曆」，選定鎮內12條水圳秘境當主題。（記者江志雄攝）

    羅東鎮公所發行限量版的「2022水圳羅東桌曆」，選定鎮內12條水圳秘境當主題。（記者江志雄攝）

    2021/11/08 13:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕近歲末，宜蘭縣羅東鎮公所發行限量版的「2022水圳羅東桌曆」，選定鎮內12條水圳秘境當主題，透過桌曆引領大家走訪在地的水圳風光，捐贈3張發票便可兌換一份，今天下午起受理兌換，600份換完為止。

    水圳羅東桌曆由地方文史工作者張火岳口述，作家蘇麗春整理，設計師陳衍儒手繪描摹，今天舉行發表會；羅東鎮長吳秋齡說，桌曆收錄的水圳，各有不同的風景與故事，歡迎各界按圖索驥，來趟羅東水圳小旅行。

    桌曆收錄的水圳，包括萬長春圳導水路分水門、羅莊櫻花步道、歪仔歪田園綠廊、竹林圳、北成圳、南門圳、埔仔圳、月眉圳、林場松羅圳、十六份圳、冬螺圳、打那岸圳。

    蘇麗春說，這12條水圳與羅東人生活息息相關，有些近在身邊，以月眉圳為例，流經市區的河段，在日治時期就被闢為羅東中山公園，在現今的園區老人館、涼亭水池一帶，緊鄰人聲鼎沸的羅東夜市。

    羅東鎮公所準備600份開放兌換，捐贈今年9到11月、未列印買受人統一編號，且消費金額50元以上的發票3張即可，每人限領一份，兌換時間今天下午4點前、明天上午9點到中午12點及下午1點到4點，地點在羅東鎮公所，募集發票將捐給慈懷、蘭智、創世等3家慈善團體。

    羅東中山公園內可見到月眉圳。（記者江志雄攝）

    羅東中山公園內可見到月眉圳。（記者江志雄攝）

    羅東鎮公所募集發票將捐給慈善團體。（記者江志雄攝）

    羅東鎮公所募集發票將捐給慈善團體。（記者江志雄攝）

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