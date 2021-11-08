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    東北季風增強！清晨大雨特報 鄭明典：降溫非常明顯

    中央氣象局今天上午7時05分發布大雨特報，鋒面通過及東北季風影響，易有短延時強降雨。（中央氣象局提供）

    中央氣象局今天上午7時05分發布大雨特報，鋒面通過及東北季風影響，易有短延時強降雨。（中央氣象局提供）

    2021/11/08 07:30

    〔記者陳心瑜／台北報導〕入秋最強冷空氣來襲！今天上午鋒面通過帶給桃園以北、基隆北海岸大雨，東北季風也緊接著報到，中部以北今天白天將快速降溫，清晨約23、24度、中午不到20度、晚間為16度左右，中南部則是注意日夜溫差，中央氣象局預估這波冷空氣帶來最低溫會是週四清晨，局部地區可能出現13或14度低溫，北部低溫約14度，台北市低溫約15度。

    中央氣象局上午7時發布大雨特報，指鋒面通過及東北季風影響，易有短延時強降雨，今（8）日基隆北海岸及苗栗以北地區有局部大雨發生的機率。

    中央氣象局長鄭明典今天上午在臉書貼出彭佳嶼今天降溫變化，表示「降溫非常明顯！」指鋒面通過前，高壓接近增加氣壓梯度，偏北風稍增強，0時開始輕微降溫，4時過後鋒面通過，而鋒面通過、快速降溫。

    中央氣象局預報員劉沛滕說，彭佳嶼位於台灣北方海面，東北風報到時首當其衝，其觀測資料是北部市區降溫影響的前哨站。

    劉沛滕說，這波鋒面清晨帶給北部較大雨勢，已經觀測到部分地區達時雨量42毫米的大雨雨勢，最明顯雨勢會在上午，愈晚會稍有趨緩，今天降雨區域為北部及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，中部、南部地區為多雲。

    這波冷空氣預估將帶給台灣未來一週今明兩天先濕冷、後轉乾冷天氣，今天須注意的是北台灣快速降溫，晚間將降到16度以下，今明兩天北台灣雲量偏多；中南部今天白天高溫25至30度，體感感受溫暖，中午過後中部低溫降至19至21度，背風面影響較慢，高雄、屏東更是相對溫暖，這波冷空氣帶給中南部的降溫感受，預計週三、週四清晨輻射冷卻感受較為明顯。

    週三清晨轉為乾冷，降雨範圍變少、北部雲量變少，週三、週四北部白天有機會看到陽光，但也因此輻射冷卻效應影響，低溫在週三至週五有局部冷卻效應，預估週四清晨最冷，台北市區低溫大約15左右，北部地區、近山區平地、沿海空曠地區約13至14度。

    另外，氣象局提醒今天由於東北風增強，台南以北、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎胡、金門將有9到10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦將有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東北部及東部沿海易有長浪發生，海邊活動應注意安全。

    中央氣象局長鄭明典說，鋒面通過前高壓接近增加氣壓梯度，偏北風稍增強，降溫非常明顯。（取自氣象局長鄭明典臉書）

    中央氣象局長鄭明典說，鋒面通過前高壓接近增加氣壓梯度，偏北風稍增強，降溫非常明顯。（取自氣象局長鄭明典臉書）

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