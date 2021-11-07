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    鹿港風箏節玩「魷魚遊戲」梗 特技風箏團飛排字「456」任務

    風箏達人許俊志，人稱「阿奇」，同時用手、腳與嘴來放特技風箏，令人拍案叫絕。（鹿港鎮公所提供）

    風箏達人許俊志，人稱「阿奇」，同時用手、腳與嘴來放特技風箏，令人拍案叫絕。（鹿港鎮公所提供）

    2021/11/07 16:38

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕要用風箏排出數字「456」，可沒那麼簡單！「鹿港風箏節」今天在鹿港鎮立體育場登場，特技風箏大玩南韓影集「魷魚遊戲」的梗，出動7人共28條線進行團飛排字，終於依續完成「456」的風箏拼字。

    鹿港小鎮今天上午的風力約為2、3級，下午風力約為4級，在風和日麗下，「鹿港風箏節」吸引大批民眾前來參加，今年主題是海洋派對，不只有「蚵仔寶寶」風箏飛上天，地景藝術也可愛的蚵仔寶寶，都讓民眾搶著打卡拍照。

    每年風箏節最大的賣點就是特技風箏，由風箏達人來展現高超放風箏的技巧，其中，今年已70歲的社子風箏隊的隊長許俊志，人稱「阿奇」，就當場同時用手、腳與嘴來放特技風箏，令人拍案叫絕，「阿奇」的這項絕技也是全台灣唯一的一人，這看起來很簡單，實際上難度很高，可說是「風箏界的極限運動」，手、腳與嘴在面對風力，都需要很強的力道。

    而鹿港風箏節今年也搭上全球討論度最高的南韓影集「魷魚遊戲」的話題，用特技風箏團飛排字拼出「456」，這可不是讓數字風箏飛上天空而已，8+特技風箏隊的隊長陳正廷說，特技風箏團飛排字是要考驗團隊默契，因為今天的團飛共有7人，每人負責4條線，也就是進行風箏團飛排字過程共28條線，如何排出數字，又不會讓線打結，就是最大的考驗。

    特技風箏大玩魷魚遊戲的梗，光是要排出阿拉伯數字4，就要出動7人共28線來團飛排字。（鹿港鎮公所提供）

    特技風箏大玩魷魚遊戲的梗，光是要排出阿拉伯數字4，就要出動7人共28線來團飛排字。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港風箏節盛大登場，今年主題是海洋派對。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港風箏節盛大登場，今年主題是海洋派對。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港風箏節在鹿港鎮立體育場登場，今年主角是蚵仔寶寶，打造的地景藝術大受歡迎。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港風箏節在鹿港鎮立體育場登場，今年主角是蚵仔寶寶，打造的地景藝術大受歡迎。（鹿港鎮公所提供）

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