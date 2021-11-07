延續林百貨夜景 台南「兜空間」老屋立面修復

台南市中正路上的「兜空間Dou Maison」老屋立面近日修復完成，復原仿作立面十餘種形式的溝面磚，夜間照明連結緊鄰的台南林百貨。（圖由台南市文化局提供）

2021/11/07 10:28

〔記者劉婉君／台南報導〕台南林百貨的夜景常吸引民眾駐足拍照，近日林百貨隔壁的「兜空間Dou Maison」老屋立面也修復完成，復原仿作立面十餘種形式的溝面磚，夜間照明連結林百貨，串起自國立台灣文學館、原台南州會至林百貨的視覺軸線。

台南市文化局表示，兜空間DOU MAISON建於日治時代昭和7年（1932年），與林百貨同為「末廣町商店住宅」群之一，立面外觀、窗戶分割與裝飾細節等，因多年來的商業經營與整修裝潢，均已與原貌差異甚大，經多次協商後，屋主加入立面專案整修計畫，總計約176萬元共同合作完成修復，其中陽台復原及窗戶增設格柵部分由屋主自籌約53萬元，經過多年合作努力，才讓這棟「新」的老建築與林百貨毫無違和地和諧共存。

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文化局指出，施工期間遭遇窯燒溝面磚仿作困難、樣式高達十餘種，且釉面抓紋質感和顏色仿作十分繁複，過程中耗時且手製抓痕成本高，許多陶藝工廠不願意承接，如今修復完成，除視覺效果延伸外，也希望擴大街區空間意象及外溢效應，獲得更多市民與周邊屋主的認同，延續街區的歷史風華。

台南市「老屋立面專案」計畫採公辦修繕、私有維護原則，經歷史街區振興委員會審議後執行，迄今已於各區執行8年，整修戶數累計115戶，其中以新化、鹽水與玉井最完整，再現老街過去藝術式樣山牆風華。

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