嘉義市「光織影舞」藝術展 女高中生直呼夢幻大拍美照

嘉義女中學生在光織影舞參觀展區，場景夢幻。（鄭光宏服務處提供）

2021/11/06 09:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市「2021光織影舞－光影藝術展」已於北香湖公園、KANO園區登場，KANO園區在步道設置互動投影裝置，以粉色花海佈滿5米高心牆搭配光纖花，打造大幅心形花牆，嘉義市議員鄭光宏邀請嘉義女中學生陳晞、戴佳儀，騎YouBike實際走訪展場，攝影師林盈吉進行拍攝，夢幻場景讓女高中生直說太美了。

KANO園區展場，結合嘉市棒球意象裝置打造周圍光環境，廣場中間由櫻花、紫藤花、紫羅蘭佈置而成「春綻步道」，還有步道下互動投影，踩踏地面就會呈現金針花、蝴蝶蘭、洛神花、紫荊花、玫瑰花等花朵圖案。

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北香湖公園展場在高音譜記號廣場走道，布設32座夜光西洋棋，配合音樂，民眾能與主教、騎士、城堡與士兵等光影裝置，展開夜間「棋遇」；而國王、皇后及城門裝置藝術，民眾還可坐上王座拍照打卡。

陳晞說，秋天夜晚的嘉義市很適合騎乘腳踏車，從嘉義女中到嘉義公園，再由嘉義公園到北香湖公園，都有YOUBIKE站點，30分鐘內免費，騎2小時流流汗、看風景，能舒緩即將學測的壓力，也希望嘉義市汽機車能更友善腳踏車騎士。

而嘉義市府今晚6點到明天凌晨2點在嘉義市東公有零售市場舉辦「東青無眠24點鐘夜間市集」，透過歷史照片、動畫放映、創作藝術等內容，讓民眾重溫東市場特有的記憶，有音樂演唱、藝術演出、攤販開講等活動。

鄭光宏說，近年建議市府要帶頭辦活動，提振夜經濟，讓旅人能在夜晚感受城市魅力，更願意駐足嘉義，今晚民眾可欣賞光織影舞美景，還能參與有純情專売所、高興紅豆湯、小口品咖啡等青年店家擺攤的東青無眠市集，期待嘉義市1天24小時，都能有具特色的商業活動。

夢幻場景讓女高中生直說太美了。（鄭光宏服務處提供）

嘉義市「2021光織影舞－光影藝術展」已於北香湖公園、KANO園區登場。（鄭光宏服務處提供

嘉義女中學生在光織影舞參觀展區，場景夢幻。（鄭光宏服務處提供）

嘉義女中學生在光織影舞參觀展區，場景夢幻。（鄭光宏服務處提供）

嘉義女中學生在光織影舞參觀展區。（鄭光宏服務處提供）

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