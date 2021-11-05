拆了！台灣工藝研究發展中心草坪奇怪公廁 撐了8年終於開拆

工藝文化館純白色建築前的像半艘船的建物，就是8年前興建作為公廁的建物。（圖擷自台灣工藝研究發展中心臉書）（記者陳鳳麗攝）

2021/11/05 18:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立台灣工藝研究發展中心草坪上，有座外型突兀的公廁，緊鄰貝聿銘建築事務所與景觀藝術家楊英風設計的工藝文化館，8年多前興建前地方人士反對，連楊英風的兒子楊奉琛都去函建議從長計議，但該公廁建築仍照計畫興建，8年後經與地方地方藝文、建築界溝通討論後，基於公共安全、景觀和使用效率考量決定拆了，這兩天已動工開拆和現地整理，將恢復昔日的自然景觀，與工藝文化館融合。

位在國立台灣工藝研究發展中心草坪上，有座看起來像半艘船的建物，那是8年多前工藝研究發展中心整修工藝文化館時，增建出來的公廁，動工前縣議員廖梓佑、藝文人士梁志忠等人都希望能取消興建這座破壞景觀的公廁，楊英風的兒子楊奉琛當時還函文工藝研究發展中心，稱該公廁蓋在「工藝文化館」前有礙觀瞻，建請中心從長計議，惟該建物仍興建完成，只是未當廁所而是暫當倉庫使用。

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工藝研究發展中心主任張仁吉上任後，即不斷接獲地方文史工作者和建築界的建議，盼拆除這座破壞整體景觀的公廁，經該中心與地方專業人士開詢會議討論後決定拆除，拆除工程已於這兩天動工。

張仁吉表示，基於公共安全、景觀和使用效率等因素考量，且「工藝文化館」已向南投縣文化局提報為古蹟，公廁建物所在位置也會阻礙古蹟的通道，因此決定拆除該座建物，回復舊有的自然景觀。

張仁吉說，不只把該建物拆除，且會改善周邊管線，並調整動線，預定月底完工，屆時「工藝文化館」與周邊景觀會成為友善的環境。而整個台灣工藝文化園區也正在進行夜間光環境的營造，希望未來也讓民眾有個安全而美麗的夜間休憩空間。

8年多前強烈反對興建這座公廁的南投縣文史工作者梁志忠，對工藝研究發展中心8年後決定拆除該座公廁，以「明智之舉，大快人心！」傳達藝文界人士的心情，他說，當年「工藝文化館」和前方的大草坪，是貝聿銘建築師事務所與楊英風景觀藝術公司共同攜手創作的作品，如今能讓景觀再度融合為一，大家都很期待。

純白色、雙十字設計的工藝文化館，怪手正在前方藍色圍籬內拆除8年前興建的公廁建物。（記者陳鳳麗攝）

怪手正在拆除被地方人士批評了8年的公廁建築物。（記者陳鳳麗攝）

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