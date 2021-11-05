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    80歲「瑜珈之王」！阿公苦練20年展現完美劈腿和倒立

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出劈腿動作。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出劈腿動作。（記者林宜樟攝）

    2021/11/05 09:44

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉阿公江宗政，60歲時開始練瑜珈，現在雖然已高齡80歲，但勤奮不間斷，20年苦練有成，還取得嘉義縣、台南市街頭藝人證照，外號「瑜珈之王」，平時在社區公園練習劈腿、倒立，村民都驚嘆，「80歲阿公筋骨竟然這麼軟Q！」

    江宗政年輕時喜歡游泳運動，退休後到嘉義市射日塔看到有人練瑜珈，也興起學瑜珈念頭；他說，一開始練習「有夠艱苦」，腰酸到不行，還曾受傷，但仍持續練習不間斷，逐漸能夠做出各項瑜珈姿勢。

    江宗政說，每天早上起床後，在床上就開始翻身、拉筋、盤腿和扭腰，然後到民生社區公園練習，下午再到嘉義市的公園練習；他於2016年時通過嘉義縣街頭藝人考試，取得表演證，以「瑜珈之王」名稱登錄，2020年取得台南市街頭藝人展演許可證，表演的姿勢有不倒翁健身、蝴蝶式、吉祥式、盤腿彎腰左右翻滾、盤腿鎖蓮花、正劈、側劈、卍字及倒立等。

    江宗政最讓人讚嘆的是能以80歲高齡進行劈腿、倒立及卍字姿勢，可將雙腿往兩側劈開180度，上半身完全伏貼在地面，也可以前後劈腿；難度最高的姿勢倒立，他將雙手手肘撐在地面，全身往上，雙腿伸直維持一段時間，連一般年輕人也做不到。

    江宗政說，這20年來靠著練瑜珈，平時吃芝麻粉、亞麻仁等食品保養健康，沒生過什麼嚴重病痛，平常在社區表演瑜珈，希望讓更多人瞭解瑜珈的好處。

    縣議員林緗亭日前和江宗政一起練習，但筋骨僵硬，沒辦法彎腰、劈腿，練習不倒翁翻滾一翻就無法回正，她看到80歲阿公竟然能倒立和劈腿，直說「太佩服了！」

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出各種瑜珈動作。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出各種瑜珈動作。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出劈腿動作，縣議員林緗亭覺得很佩服。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出劈腿動作，縣議員林緗亭覺得很佩服。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出劈腿動作，縣議員林緗亭覺得很佩服。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出劈腿動作，縣議員林緗亭覺得很佩服。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出劈腿動作。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出劈腿動作。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出倒立動作。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉阿公江宗政，高齡80歲能做出倒立動作。（記者林宜樟攝）

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