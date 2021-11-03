政院：電價明年3月底前不漲價 將緊盯物價

行政院副院長沈榮津召集會議緊盯物價，電價明年3月底前不調漲。（資料照；本報合成）

2021/11/03 21:38

〔記者李欣芳／台北報導〕近期由於國際原油價格上漲、全球供應鏈瓶頸等因素，帶動各界對全球通膨升溫的疑慮。對於國內近期個別商品售價出現漲價情事，行政院副院長沈榮津今天召集相關部會，提出強化穩定物價措施二大重點方向，首先，政府推動民生物資價格穩定措施，請消費者安心；其次，將平穩重要民生物資及工業原物料價格。明年3月底前電價都不調漲。天然氣部分，今年11月份民生及工業用戶不調整。今年11月份桶裝瓦斯也不調整。

經濟部在9月宣布，考量疫情衝擊，國內經濟外熱內冷，應以電價穩定為優先，因此今年10月至明年3月電價不調整，維持每度2.6253元，為連續7次凍漲，創史上最久。

請繼續往下閱讀...

油價方面，已有亞鄰最低價機制及緩漲機制，當95無鉛汽油售價分別漲至30～32.4元、32.5～34.9元時，將由中油公司分別吸收25%、50%之漲幅；漲至35元以上時，則由中油公司及政府共同吸收75%之漲幅。至於水費則不擬漲價。

此外，沈榮津也責成衛福部、工程會及交通部加強穩定業管之嬰兒奶粉、砂石、海運運價。嬰兒奶粉部分，多數業者已表示會支持政府共同穩定物價。近期則有個別泡麵漲價一成，會中認為此單一產品價格近十年皆未調整，故為反應生產成本而斟酌調升，並非全面漲價，且零售端多有促銷活動。

行政院表示，公平會及法務部密切關注市場動態，業者如有從事聯合行為、涉及壟斷、異常囤積以及意圖哄抬等情形，則立案查處、立即偵辦。法務部調查局也已成立民眾檢舉不合理漲價或聯合哄抬物價24小時通報專線（如0800-007-007），經獲舉報，會立即轉請主管機關查處，以遏止不當行為。

沈榮津強調，穩定物價小組將全力緊盯物價，務必維持物價穩定，讓民眾放心、安心，若有不法哄抬及影響巿場交易秩序者，一律依法查處，絕不容許有人藉機哄抬物價與牟利。

行政院副院長沈榮津召集會議緊盯物價，電價明年3月底前不調漲。（資料照，記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法