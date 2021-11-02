桃市加開夜間施打疫苗服務 自辦莫德納第2劑接種作業

桃園巨蛋體育館的大型社區接種站，將在第13期疫苗接種作業將加開晚上5點30分至8點30分的夜間服務時段。（記者陳恩惠攝）

2021/11/02 20:54

〔記者陳恩惠／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）公費疫苗預約平台第12期第2階段AZ和BNT疫苗接種作業，桃園市持續進行，市長鄭文燦今天到桃園巨蛋體育館視察施打狀況時表示，目前4種疫苗陸續到貨，為了讓上班族方便接種，市境42處社區疫苗接種站將加開晚上5點30分至8點30分的夜間服務時段，本月5日晚間先接種AZ疫苗、12日晚間則安排BNT疫苗，歡迎民眾多加利用，市府將持續以「全齡接種、二劑提高」為目標，鼓勵民眾踴躍預約接種，提升保護力。

鄭文燦說，目前第2劑莫德納疫苗正在各合約醫療院所施打中，針對打完第1劑莫德納疫苗，且逾10週等不到第2劑的疫苗孤兒，桃園符合資格的有7萬多人，為了加快接種速度，市府將自辦莫德納疫苗第2劑接種作業，規劃於53處社區疫苗接種站加開本月9日下午1點30分至4點30分的時段，提供2萬劑疫苗，開放於8月26日前接種過第1劑莫德納疫苗的桃園市民，屆時可利用市府表單系統進行線上預約，近日會公布詳細的預約方式。

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鄭表示，目前桃園市完成第一劑COVID-19疫苗接種的人口涵蓋率為75.9％，完成2劑疫苗接種的人口涵蓋率達30.7％，第12期第2階段苗接種作業已執行至最後階段，明天上午提供AZ疫苗接種、下午則施打BNT疫苗服務，預計完成約17萬5000人接種。

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