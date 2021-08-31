超搶手！台灣好行霧台神山線9/1復駛 優惠套票開放預約

台灣好行508神山線的內裝升級為「喔熊主題環景巴士」。（屏縣府交通旅遊處提供）

2021/08/31 17:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在疫情前超受歡迎、深入屏東縣霧台鄉的台灣好行508神山線，在歷經100多天的停駛後，將於9月1日起恢復營運，並將內裝升級為「喔熊主題環景巴士」，搭配899元超值優惠套票強勢回歸，帶領遊客深度暢遊魯凱族神山、霧台部落，品嚐獵人澎湃套餐、漫步雲的故鄉。

神山線為屏東縣首條台灣好行觀光郵輪巴士，為新型態車等人的部落原鄉秘境深度體驗旅遊，去年（2020年）8月首航即獲民眾熱烈回響及好評，且榮獲2020年觀光局好行評鑑第3名佳績，本次受疫情影響停駛近3個月期間，車輛內裝更已悄悄佈置成「喔熊主題環景巴士」，並配合中央與部落防疫指引措施，於明天（9月1日）起復駛。

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為慶祝神山線復駛並延續好評口碑佳績，屏東縣政府及業者攜手推出899元優惠套票，全程有在地導覽員帶領解說走訪部落美景，中午享用澎湃獵人風味套餐；後續視疫情與預約情形，將再開放禮納里部落原民工藝DIY手作套票遊程。

「台灣好行神山線」採預約制，須於出發前5日完成預約購票， 因應疫情規範每日僅開放9個名額，車內旅客採取間隔梅花座，須全程配戴口罩、禁止飲食，可至瘋趣臺灣官網預約神山線觀光郵輪巴士（https://tinyurl.com/apm7ut3p），或撥打08-7237131分機253洽詢。

屏縣府表示，更多神山線抽獎小活動和屏東交通旅遊優惠與資訊，也請上「屏東Go好玩-屏東縣政府交通旅遊處」FB粉絲團。

超搶手台灣好行霧台神山線9/1復駛。（屏縣府交通旅遊處提供）

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