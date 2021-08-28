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    開會無聊偷塗鴉開啟繪畫魂 國中校長連志峯開首場個展

    宜蘭國中校長連志峯12年前接觸繪畫，「我畫畫沒有很專業，但絕對比別人專情」，每天至少畫一幅與自己對話。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭國中校長連志峯12年前接觸繪畫，「我畫畫沒有很專業，但絕對比別人專情」，每天至少畫一幅與自己對話。（記者蔡昀容攝）

    2021/08/28 18:31

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕「我畫畫沒有很專業，但絕對比別人專情。」宜蘭國中校長連志峯12年前接觸繪畫，每天至少畫一幅與自己對話，生活充斥喜怒哀樂，繪畫對他而言成為一種修行，能夠療癒身心。他也從單純的線條，擴及到水彩畫、版畫，累計作品數千幅，即日起至10月10日在宜蘭市蘭燈空間3樓舉辦首場個展。

    連志峯喜歡日常素材，例如鑰匙圈、手提包、貓狗、豔陽等，都能在他筆下畫為溫暖圖畫。他認為，「畫話是我在畫一個故事，話畫是我在說一件故事；所以說，畫充滿故事」，有時完成畫作後，他會寫上一些文字輔助，讓故事更完整。

    談及繪畫初始，連志峯笑道，有時候開會太無聊，就會在會議資料的空白處或背後塗鴉，或隨手拿月曆紙、日曆紙畫，畫完就丟，後來才自己摸索，漸漸使用比較好的紙張作畫，甚至到學校請教美術老師。現在，他會素描、水彩、版畫，有的作品甚至印成明信片、紅包袋，跟親友分享。

    連志峯說，每天花30至40分鐘作畫，主題多數是讓自己開心、舒適或日常素材，療癒身心讓自己平靜下來，所以作品看起來會比較舒服。

    蘭燈空間藝術總監莊文生說，連志峯創作慾高，作品樸實簡單又清爽，從生活中擷取元素，讓觀者反芻到自己的生活樣態，所以邀請連志峯辦展。連志峯說，平常把作品收在鐵盒和雞精紙盒裡，沒有展出就成了廢紙，所以決定展出分享，他也鼓勵大家「做一件事情，只要夠用心、多花時間，就會成為專家」。

    莊文生說，蘭燈空間三樓是展覽空間，希望成為宜蘭文化客廳，提供藝術愛好者交流平台；目前每年規劃四個展覽，每個月則固定舉辦講座，也歡迎大家來舉辦展覽、講堂、研習、小眾音樂會，享受文化與藝術。

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