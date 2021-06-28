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    悲情！1家3人確診失能父無人送餐 匡列送醫院隔離

    彰化縣衛生局長葉彥伯說明今天新增確診者個案是30歲左右的物流公司理貨員。（記者張聰秋攝）

    彰化縣衛生局長葉彥伯說明今天新增確診者個案是30歲左右的物流公司理貨員。（記者張聰秋攝）

    2021/06/28 21:58

    〔記者張聰秋／彰化報導〕悲情見溫馨！彰化縣今新增物流業理貨員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），同住的大姑姑和每天送餐給失能爸爸吃的媽媽，篩檢也都陽性，3人同時住進醫院治療，留下失能爸爸，彰化縣衛生局疫調發現情況不對，馬上啟動政府長照計畫的照顧系統，安排個案失能爸爸住進醫院單獨房進行隔離，由專職照護員照料這位失能者。

    衛生局初步疫調，30歲左右的理貨員（物流公司處理清點貨物和分貨）有2個姊妹，她們都在台中、台北兩地工作，個案50多歲媽媽和年齡相近的爸爸離婚，媽媽在清潔公司上班，每天還會送餐給個案的爸爸食用，個案60歲左右的大姑姑，單身，跟個案同住，在彰化縣做小生意，開店又要顧店，疫情期生意清淡，為了餬口店照開，平常個案出門工作，爸爸的食物就由媽媽包辦。

    個案確診，大姑姑和媽媽採檢也都陽性，3人同時都進醫院接受治療，家裡剩下個案失能的爸爸，在無人照顧下，衛生局啟動長照護系統，將該名失能者安排到個案就診的同家醫院，進行匡列隔離，考量失能者潛在感染風險高，特別安排全職照護員照顧確診個案失能的爸爸，好讓個案專心治療，以免還要操心家裡失能的爸爸，壓力過大反而不利治療。

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    彰化縣今新增1例確診個案，最近幾天，確診人數在0到2間，人數不多，疫情獲得控制，但社區感染仍有，在疫描接種比率未達6、7成時，零星個案數可能成常態。（彰化縣政府提供）

    彰化縣今新增1例確診個案，最近幾天，確診人數在0到2間，人數不多，疫情獲得控制，但社區感染仍有，在疫描接種比率未達6、7成時，零星個案數可能成常態。（彰化縣政府提供）

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