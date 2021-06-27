澎湖匡列接觸者歸零 幼兒園人員及鄰長打疫苗

澎湖公私立幼兒園教職員，開始接種疫苗。（澎湖縣政府提供）

2021/06/27 19:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣零確診自5月29日失守後，接連傳出5起確診個案，歷經近1個月努力，終於全縣匡列接觸者歸零，僅剩案10497老婦人住院中，近期將出院。 同時今日也開放公私立幼兒園教職員及鄰長施打疫苗，讓外界質疑政治大於專業考量。

自從澎湖遭病毒突破後，出現首起家族群聚案例，6月5日湖西鄉隘門村老婦人及2位兒子PCR檢測陽性，隨即收治住院。兩兄弟症狀較輕微，經治療後於6月14日出院。老婦人年紀大，經三總澎湖分院持續給予抗病毒藥物治療，CT值已達出院標準，將於近期出院。今日解除匡列的是案10497的4位家人及2位同為看診的候診者，他們先前結束居家隔離，PCR檢測陰性後，進行7天的自主健康管理，27日解除匡列。

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另外今日中正國小附幼等9所馬公市區公私立幼兒園教職員27日上午至馬公市第一衛生注射AZ疫苗，教師們施打意願踴躍，接種秩序良好。但隨後被列入第二類的鄰長們接獲通知，卻絲毫沒有秩序可言，三三兩兩無專人指引接待，顯示接種疫苗類別混亂。

其實澎湖疫苗因存量近萬劑，遭到中央莫德納疫苗減半配額，許多人認為是當初允諾自選疫苗，多數符合資格民眾觀望，出現緩打潮。其實許多民眾接獲開放通知，打電話向診所或醫院、衛生所預約都被拒絕，因為部分醫護人力抽調至快篩站服務，又不設立大型接種站，更令人質疑的是鄰長協助防疫的重要性，竟分發至第二類，真的是政治大於專業考量。

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等待近一個月，澎湖縣匡列接觸人數終於清零。（記者劉禹慶翻攝）

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