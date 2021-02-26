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    蘇貞昌：中國突然不准進口台灣鳳梨無理 籲國人支持鳳梨農

    中國突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌（中）今在立法院答詢時表示，中國突然不准進口，他覺得非常遺憾也覺得很無理，政府會減少鳳梨農損失，也呼籲國人支持。（記者方賓照攝）

    中國突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌（中）今在立法院答詢時表示，中國突然不准進口，他覺得非常遺憾也覺得很無理，政府會減少鳳梨農損失，也呼籲國人支持。（記者方賓照攝）

    2021/02/26 15:46

    〔記者林良昇／台北報導〕中國突然宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌今在立法院答詢時表示，台灣鳳梨過去銷往中國或任何地方都有檢查，合格率一向近百分之百，現在突然不准進口，他覺得非常遺憾也覺得很無理，政府會減少鳳梨農損失，也呼籲國人支持。

    蘇貞昌今到立法院專案報告並備詢，國民黨立委曾銘宗質詢提及，中國宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，蘇貞昌答詢時表示，台灣鳳梨產量品質非常好，過去銷往中國也受歡迎，過去銷往國外任何地方都自己詳細檢查，中國也有檢查，一向合格率近百分百，但現在突然通知不准進口，他覺得非常遺憾，也實在很無理，將會在各方面要求合理進行，對於鳳梨農，政府會想辦法減少他們損失，也呼籲國人多支持。

    陸委會主委邱太三則表示，台灣銷往大陸的鳳梨，過去表現上都是99.7%以上的合格率，縱使稍有瑕疵，因為兩岸簽有農產品檢疫的合作協議，相關主管機關絕對能循機制做後續協商跟應處。

    曾銘宗詢問農委會主委陳吉仲是否有擋其他項目進口的可能？陳吉仲說，對市場機制深具信心，預估應不會有其他非市場因素，這次用介殼蟲的理由，可能是對岸沒有把國際貿易規定了解清楚所做的片面決定。

    民進黨立委莊瑞雄也在質詢時質疑，幾個月以來出口到中國的農產品都沒有這樣的問題，中國反而回推到去年10月有檢出，認為事有蹊蹺，陳吉仲答詢時表示，對岸片面說台灣的鳳梨有3種介殼蟲，3月1日停止台灣鳳梨輸出到中國，這樣作法完全不符合國際貿易規範。

    陳吉仲指出，中國本身也有2種以上介殼蟲病害，且去年10月開始到現在合格率都百分百合格，在農民正要大量採收鳳梨做這樣的決定，「我們沒辦法接受」，已請防檢局回信給中國當局，希望針對動植物檢疫部分，是不是透過視訊或其他方式解決。

    蘇貞昌也在莊瑞雄要求下打包票，指出中國作為沒道理，政府站在保障鳳梨農收益，保證價格達去年、前年平均，也希望中國不要用這樣的手段，台灣同胞能這時間多食用鳳梨，讓農民度過困難。

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