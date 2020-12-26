歲末溫馨電影 明陽中學看「盲人律師」學逆境奮鬥

「盲人律師」導演洪成昌（前排右3）與高師大學生合影。（記者黃旭磊攝）

2020/12/26 16:17

〔記者黃旭磊／高雄報導〕明陽中學於跨年夜前播放電影「盲人律師」，片中，我國首位盲人律師李秉宏為工殤民眾爭取賠償，學生學習堅持公理、正義精神。

明陽中學從台灣高雄少年輔育院改制，去年，高雄師範大學師生曾邀請金馬獎最佳影片「陽光普照」導演鍾孟宏入校座談，本週再贊助播放「盲人律師」，導演洪成昌並在映後與上百名學生座談，分享創作理念。

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高師大校長吳連賞今天（26日）表示，「陽光普照」主角入獄教化引起學生共鳴，而「盲人律師」改編自真人真事，敘述李秉宏（片中化名李政鴻）與法律扶助基金會律師團合作，協助美國無線電公司（RCA）工殤自救會與資方纏鬥10多年歷程，現實案件至今仍發回高院更審。

高師大通識教育中心主任陳竹上指導「民主法治」課程，帶領教育系、原住民藝術產業專班學生與明陽中學學生看片。

陳竹上說，放映前聯繫洪成昌，洪導當時在拍片現場奔波，身為基督徒堅持在耶誕假期送禮給學生，不假思索地南下高雄。

明陽中學校長涂志宏、訓導主任吳建德表示，感謝富邦人壽贊助經費、高師大師生宣導民主法治觀念，學生對訴訟過程及盲人律師奮鬥精神有更深刻認識。

導演洪成昌在「盲人律師」開場前致詞。（記者黃旭磊翻攝）

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